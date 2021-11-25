«السلع التموينية» تتعاقد على شراء 69 ألف طن زيت صويا

«السلع التموينية» تتعاقد على شراء 69 ألف طن زيت صويا
تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية ٦٩ ألف طن زيت منها كمية ٣٩ ألف طن زيت صويا خام محلي بالجنيه، و٣٠ ألف طن زيت صويا خام مستورد، في إطار تعزيز أرصدة البلاد من الزيت التمويني، وفى ظل تقلبات وارتفاعات الاسعار العالمية للزيوت.
وذكرت الهيئة في بيانها، اليوم الخميس، أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، مشيرة إلى أن الوصول في الفترة من 15 إلى 31 يناير المقبل.
وفي السياق نفسه، تعاقدت الهيئة على شراء 39 ألف طن زيت صويا خام صب بالجنيه والتسليم خلال الفترة من 5 الى 25 يناير المقبل.
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