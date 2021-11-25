«السلع التموينية» تتعاقد على شراء 69 ألف طن زيت صويا

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية ٦٩ ألف طن زيت منها كمية ٣٩ ألف طن زيت صويا خام محلي بالجنيه، و٣٠ ألف طن زيت صويا خام مستورد، في إطار تعزيز أرصدة البلاد من الزيت التمويني، وفى ظل تقلبات وارتفاعات الاسعار العالمية للزيوت.

وذكرت الهيئة في بيانها، اليوم الخميس، أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، مشيرة إلى أن الوصول في الفترة من 15 إلى 31 يناير المقبل.

وفي السياق نفسه، تعاقدت الهيئة على شراء 39 ألف طن زيت صويا خام صب بالجنيه والتسليم خلال الفترة من 5 الى 25 يناير المقبل.