الخميس 25 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السلع التموينية» تتعاقد على شراء 69 ألف طن زيت صويا

زيت الطعام
زيت الطعام

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية ٦٩ ألف طن زيت منها كمية ٣٩ ألف طن زيت صويا خام محلي بالجنيه، و٣٠ ألف طن زيت صويا خام مستورد، في إطار تعزيز أرصدة البلاد من الزيت التمويني، وفى ظل تقلبات وارتفاعات الاسعار العالمية للزيوت.

وذكرت الهيئة في بيانها، اليوم الخميس، أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، مشيرة إلى أن الوصول في الفترة من 15 إلى 31 يناير المقبل.
وفي السياق نفسه، تعاقدت الهيئة على شراء 39 ألف طن زيت صويا خام صب بالجنيه والتسليم خلال الفترة من 5 الى 25 يناير المقبل.

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة طن زيت صويا لدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الهيئة العامة للسلع التموينية علي المصيلحي زيت التموين وزارة التموين والتجارة الداخلية التجارة الداخلية وزير التموين الزيت التمويني التموين والتجارة الداخلية وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي زيوت الطعام سعر الطن عباد الشمس

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

الأكثر قراءة

بث مباشر.. حفل افتتاح طريق الكباش فى الأقصر

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2021

بلاغ للنائب العام ضد الفنانة مها أحمد بسبب «حوار ميجو»

هايدى موسى عن حفل طريق الكباش: «حدث تاريخى ومصر ستبهر العالم»

موكب طريق الكباش.. وائل الفشنى لـ«الدستور»: «نادر العباسى وش الخير عليا»

«جابر الخواطر».. فيديو جولة الرئيس السيسي بالمناطق المتضررة من السيول فى أسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

المرأة.. لون الدم يتحول إلى البرتقالى

د هند جاد

الفقر عدو تاء التأنيث

محمود الشربيني

أخطأ نجيب.. وأصاب نجيب! (2-2)

د. بهي الدين مرسي

المسكوت عنه فى الطب

خالد عكاشة

إثيوبيا.. التحولات الدراماتيكية على أسوار العاصمة

د.محمد شادي

الحساب جارى.. والدفع بدأ

ماجد حبته

الحكومة الألمانية الجديدة

وجيه أمين عبدالعزيز

واقعة مؤلمة .. وخطر يهدد أبناءنا!

صور

الرئيس السيسى فى أسوان

بحضور سياسيين وإعلاميين.. عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

عزاء سهير البابلى بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

وزيرة الطاقة الإسرائيلية: منتدى غاز المتوسط فرصة لتحقيق عالم "أنظف" بيئيًا

مدير المسجد الأقصى يحذر من خطورة إدراجه ضمن برنامج الرحلات المدرسية الإسرائيلية

فى القاهرة.. وزيرة الطاقة الإسرائيلية تحضر منتدى غاز شرق المتوسط