الخميس 25 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«موسم العروض».. مصر للطيران تعلن تخفيض 50% لعملائها على رحلاتها الدولية

مصر للطيران
مصر للطيران

أعلنت مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصرالعربية، تخفيض 50% على أسعار تذاكر رحلاتها الدولية من داخل مصر وخارجها على درجتي رجال الأعمال والسياحة، تزامنا مع موسم تخفيضات الجمعة البيضاء وبهدف منح عملائها أفضل العروض.

ويمكن لعملاء مصر للطيران الاستفادة بالتخفيض عند شراء التذاكر يوم 26 نوفمبر 2021 والسفر في الفترة من ١ يناير حتى ١٥ مايو٢٠٢٢.

كما يمكن أيضاً للعملاء الاطلاع على المزيد من العروض والمزايا التي تقدمها الشركة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني اوً أي خط أرضى أو زيارة أحد مكاتب مصر للطيران ووكلاء السياحة والسفر في مصر وحول العالم. 

وأوضحت الشركة، أنه سيتم إجراء تحليل «ID Now Covid-19» وفي حال إيجابية النتيجة للاختبار، يتم إجراء PCR بمطار الوصول، وفي حال إيجابية تحليل الـPCR يتم تحويل الراكب إلى مستشفى الحميات أو المستشفى المعين وتطبيق البروتوكول الموضوع في هذا الشأن.

مصر للطيران أسعار تذاكر رحلاتها الدولية درجتي رجال الأعمال والسياحية سينوفارم أوسينوفاك منظمة الصحة العالمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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