الخميس 25 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«قتله وحرق جثته».. تفاصيل مقتل تاجر على يد سائق فى سوهاج (فيديو)

زوجه المجني عليه
زوجه المجني عليه

دفعته أطماعه الشيطانية إلى قتل صاحب العمل للاستيلاء علي آلاف الجنيهات بعد بيعه المواد البلاستيكية بمحافظة سوهاج، خطه شيطانية صنعها سائق ساحل سليم بأسيوط لقتل تاجر مواد بلاستيكية، بعد معرفته أنه يمتلك مايقرب من 800 ألف جنيه حصيلة بيع بضاعته، حيث أطلق عليه عيار ناري أصابه بالرقبة وقام بحرق الجثة لكي يخفي معالم جريمته.

«الدستور» التقت مع عائله المجني عليه وتحدثوا عن تفاصيل الواقعة..

أيام من البحث 

تحكي زوجه المجني عليه أنه بعد مرور عدة أيام على غياب زوجها قامت بالبحث عنه، وبسؤال أصحاب المصانع التي يتعامل معها ليخبرها الجميع أن زوجها قدم لهم البضائع واستلم الأموال وذهب، فقررت زوجته وشقيقها اللجوء إلى الأجهزة الأمنية للبحث عن زوجها الغائب منذ عدة أيام.

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بدأت الشكوك تُسيطر علي زوجه المجني عليه بعد أن أخبرها جميع التجار أن زوجها يستقل سيارة مع سائق يدعي"حمادة" يعمل  مع المجنى عليه منذ عامين ونصف في نقل البضائع للمحافظات مختلفة، كما أن المجني عليه كان يعتبره بمثابة أخ له، لكن زادت الشكوك عندما قامت الزوجة بالاتصال بـ"حمادة" ليخبرها أنه لم يكن معه واستقل سيارة أخري ليعود بها إلي محافظة القاهرة.

قُتِل وترك أبنائه

معاناة شديدة عاشتها زوجة المجني علية وأبنائه بعدما قامت قوات الأمن بحل لغز غياب زوجها ومعرفه طريقة القتل البشعة التي تعرض لها من قبل السائق بغرض سرقته.

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تحريات المباحث

وتلقى قسم شرطة الكوثر بمديرية أمن سوهاج، بلاغا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة مركز شرطة المراغة يفيد بغياب شقيقها تاجر مواد خاصة بإنتاج البلاستيك، مقيم بالجيزة، عقب قيامه بتوزيع المواد الخام على عملائه بمصانع البلاستيك بدائرة قسم شرطة الكوثر وتحصله على مبالغ مالية منهم.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص “سائق”، مقيم بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط.

وبتقينن الإجراءات واستهداف المتهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأضاف أنه عقب انتهاء المجني عليه من توزيع المواد الخام الخاصة بالمجني عليه بالسيارة قيادته وتحصل المجني عليه على قيمتها اختمرت في ذهنه فكرة التخلص من المذكور والاستيلاء على تلك المبالغ فقام باقناعه باحضار سيارة ملاكي لتوصيله للقاهرة حيث اصطحبه لمدينة ساحل سليم بأسيوط وقام باستئجار سيارة ملاكي من (أحد الأشخاص ، مقيم بأسيوط).

أطماعه الشيطانية لاستيلاء الجنيهات المواد البلاستيكية سائق ساحل سليم اسيوط قتل عيار ناري حرق الجثة البحث

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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