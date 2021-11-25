الخميس 25 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

وفد «حقوق إنسان النواب» يتفقد مراكز تأهيل سجن وادي النطرون (صور)

زيارة الوفد البرلماني
زيارة الوفد البرلماني

 كشفت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، تفاصيل الزيارة التي قامت بها اللجنة اليوم، لمجمع سجون وادي النطرون، لتفقد مراكز التأهيل والاستماع للنزلاء .

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زيارة الوفد البرلماني 

"سلامة ": مصر شهد ت طفرة كبيرة في رعاية المساجين

وقالت سلامة، إن اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الدخلية لمصلحة السجون، كان في استقبال وفد اللجنة الذي ترأسه النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، حيث تفقد الوفد مراكز الإعداد والتأهيل بمجمع السجون.

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زيارة الوفد البرلماني 

وأكدت أن وفد اللجنة، أشاد بدور الدولة وزارة الداخلية في إعادة تأهيل السجون بالرعاية ومنها مجمع السجون ومركز الإعداد والتأهيل بوادي النطرون والذي يعد دليل قاطع علي حدوث طفرة كبيرة في توفير الرعاية الصحية للمساجين من خلال المستشفيات التي تضم عيادات لجميع التخصصات واطباء متميزين للكشف علي المساجين ووحدات غسيل كلوي وصيدليات لصرف الدواء اللازم لنزلاء السجون.

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زيارة الوفد البرلماني 

 وأكدت "سلامة"، أن مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في مجال حقوق الانسان من خلال المبادرات العديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتوجيهات المباشرة للحكومة ولجميع مؤسسات أجهزة الدولة فى هذا المجال.

 وتابعت:" الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أيام خير دليل علي اهتمام وحرص الدولة علي ترسيخ مبادئ حقوق الانسان"، لافتة إلي أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان تعد خارطة طريق الي الجمهورية الجديدة للارتقاء بحقوق المواطنين في جميع المجالات لتشمل كافة فئات المجتمع.

وأوضحت أن الوفد تفقد الملاعب الموجودة في مجمع السجون حتى يتكمن النزلاء من ممارسة الرياضة لتفريغ طاقاتهم ، فضلا عن وجود ورش حرفية للمهن المختلفة مؤكدة ان اعضاء اللجنة التقوا بالنزلاء وتاكدوا أن السجون تطبق اعلي المعايير العالمية لحقوق الانسان.

 وأشادت بحرص وزارة الداخلية ممثلة في مصلحة السجون علي اعادة تأهيل السجناء لاعادتهم الي المجتمع كأفراد منتحين من خلال تعليمهم حرفة يدوية قائلة :" وزارة الداخلية تطبق معايير حقوق الانسان من خلال فلسفتها العقابية الحديثة المطبقة بمصلحة السجون".

 كما أشادت أيضًا بوجود عنابر مخصصة لذوى القدرات الخاصة بمستشفي السجن فضلا عن اتباع الاجراءات الاحترازية والتباعد للوقاية من فيروس كورونا حيث يتم التعقيم للعنابر لتوفير بيئة خالية من الفيروسات القاتلة. 

واختتم سلامة تصريحاتها؛"من خلال ما شاهدناه اليوم داخل السجون تأكد لدينا عدم التفرقة بين السجناء في الحقوق وان جميع النزلاء ينفذون احكاما قضائية" .

النائبة أمل سلامة لجنة حقوق الانسان مجلس النواب مجمع سجون وادى النطرون اللواء طارق مرزوق وفد

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وائل لطفي

الرجل الأصفر

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