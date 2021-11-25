الخميس 25 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

أشرف أبواليزيد يفوز بالميدالية الذهبية لمهرجان أوراسيا الأدبى

أشرف ابو اليزيد يتسلم
أشرف ابو اليزيد يتسلم الميدالية الذهبية

منح مهرجان أوراسيا الأدبي الأوراسي في دورته الخامسة الميدالية الذهبية للشاعر والروائي المصري أشرف أبواليزيد "لدعمه النشط لإبداع شعراء وكتاب قارتي آسيا وأوروبا، في إطار مشروع سلسلة إبداعات طريق الحرير الأدبي، الذي وحد الإمكانات الإبداعية للكتاب من المحيط الهادئ إلى المحيط الأطلسي، من أجل التعليم والإبداع، ولأنشطته الإعلاميّة والثقافية لتوحيد شعوب أوراسيا، وتقديمه سلسلة من الأعمال الأدبية للأطفال والكبار حول شعوب طريق الحرير وتاريخه، ولتأليف موسوعة طريق الحرير التي صدرت عن مكتبة الأسكندرية، وللدعاية المنتظمة لأعمال أفضل شعراء وكتاب أوراسيا من خلال نشر مختارات وكتب أخرى لهم".

ومهرجان أوراسيا الأدبي، الذي أسسته الشاعرة الروسية مارجريتا آل، في 2016، وأسمته مهرجان المهرجانات، منح ميداليته في الدورات الأربعة السابقة لشعراء من روسيا، وأذربيجان، وكازخستان، وتركيا.

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بدأ التتويج بالشاعر قنسطنطين قاديروف – تشيليشيكف (الاتحاد الروسي) في 2016، وألزاس ليمانوف (جمهورية كازاخستان في 2017، وفاريس يلتشيف (جمهورية أذربيجان) في 2018، وطغرل تانيول (جمهورية تركيا) في 2019، قبل أن يجدد نشاطه بعد توقف سببه الوباء الذي اجتاح العالم، ليكرم أشرف أبو اليزيد (مصر) عن العام 2021.

ويأمل المنظمون أن يسير المهرجان على المنوال الذي دشنه؛ بأن تستضيف كل دورة مدينة جديدة في دولة مختلفة، فقد أقيمت الدورات السابقة في موسكو وسوتشي وباكو واستنبول، حيث يمنح الفائز فرصة إقامة الدورة الجديدة من مهرجان الأدب الأوراسي في وطنه، وتمنى الشاعر المصري أن تقام الدورة القادمة في القاهرة ، ليكون حدثا ثقافيا كبيرا بالعاصمة المصرية. وقال إن مشروع طريق الحرير سيدشن دروته الأولى كمهرجان بالتوازي مع مهرجان المهرجانات الأوراسي، وسيصدر العدد القادم من الأنطولوجيا خلال المهرجان الدولي في نوفمبر 2022.

أضافت هذه الدورة مشروع الكتاب المصور الحي دعت إليه الشاعرة مارجريتا آل والشاعر إلدار آخادوف، وتواصل آخادوف مع شعراء العالم ليقدم تراثا مصور لنحو مائتي شاعر من 69 دولة وشارك أشرف أبو اليزيد بقصيدته (شارع في القاهرة)، التي قال عنها المنظمون:

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"قصيدة رائعة لديها حكمة عميقة عن حياة الإنسان، وعن الموت، والحرب، والذاكرة والحب. منحت الشاعر المصري أفضلية بين 196 شاعرا، وجعلت  إدارة المهرجان ترى فيه منافسًا لتحقيق الفوز المطلق.. سيصبح اسم الفائز بمهرجان المهرجانات في دورته الخامسة معروفًا للعالم أجمع، وسيتم منحه ميدالية ذهبية مصنوعة من الذهب الحقيقي. في العالم الحديث، تصنع معظم الميداليات الذهبية من معادن رخيصة، لكن ميداليتنا الأوراسية ترقى إلى مستوى اسمها، فهي مصنوعة من الذهب الحقيقي كما في أيام ملوك مصر القدماء".   

وافتتح المهرجان صباح الخميس 11 نوفمبر 2021 بمؤتمر صحفي عن المهرجان الأدبي الأوراسي  بحضور شخصيات ثقافية عالمية مرموقة، سواء في موقع الحدث أو عبر الإنترنت، تتقدمهم الشاعرة الروسية مارجريتا آل مؤسسة المهرجان التي ترفع شعار نحن أبناء الكوكب الواحد،  وفي ختام الموائد النقاشية، سلم  الشاعر طغرل تانيول، الحائز على جائزة المهرجان الأدبي الأوراسي الثالث علم المهرجان إلى الفائز الجديد، وأزيح الستار عن العلم المصري وسط  تصفيق الحضور وتهنئتهم.

أشرف ابو اليزيد مهرجان أوراسيا الميدالية الذهبية لأشرف ابو اليزيد الشاعر أشرف أبو اليزيد الإبداع الشعري

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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