«ملبن مصر» أغنية أسعدتني قبل الجمهور.. ملكة الترند تفتح قلبها لـ«الدستور» (حوار)

استطاعت أن تخلق لنفسها شكلًا ومكانة خاصة فى قلوب جمهورها، بطبيعتها المرحة وأسلوبها الكوميدي الجذاب..

“سمية الخشاب”.. حققت مؤخرًا نجاحًا كبيرًا بمشاركتها فى مسلسل “موسى” شهر رمضان الماضي، مع الفنان محمد رمضان، ليطلق عليها الجمهور لقب "ملبن مصر" بعد المشهد الشهير لها مع رمضان..

“الدستور” حاورت الفنانة سمية الخشاب ووجهت لها الأسئلة التى تشغل بال جمهورها…

كلمينا عن تجربتك الأخيرة فى مسلسل "موسى"؟

كانت تجربة مفيدة وجيدة للغاية، لما فيها من تشابه كبير بين شخصيتي في الحقيقية وشخصية "حلاوتهم"، فكلاهما يمثلان قصة امرأة تحب من كل قلبها وبها جدعنه ولاد البلد، مما جعلني أوافق على العمل فمنذ قراءة السيناريو وأنا متيمة به.

وتابعت: الورق الذي كتبه ناصر عبدالرحمن مليء بالمصطلحات التي دخلت قلبي والتي تظهر جدعنة الحارة الشعبية في فترة زمنية بعيدة عن زمننا الحالي.

بداية الظهور كانت الحلقة 11.. كيف رأيتي تأخر ظهور الشخصية؟

أرى أنه كان الوقت المناسب لظهور "حلاوتهم" من خلال مشهد كان صعب مع الفنان محمد رمضان في المستشفى، فالمسلسل به حالة خاصة تدخل القلب في كل حلقاته، وأعتقد أن الصور التي نشرها رمضان وتداولها رواد السوشيال ميديا ساعدت الجمهور على معرفة "حلاوتهم" والتقرب منها قبل أن تطل على الشاشة، ليتفاعل الجمهور معها سريعًا وتنتشر بشكل أكبر مع كل مشهد تظهر فيه.

وكيف كان التعاون مع محمد رمضان ؟

سعيدة بالتعاون مع محمد رمضان فهو فنان محترم وموهبة كبيرة وكنت متحمسة للعمل معه وكذلك هو وتلاقينا حتى ظهرت كل المشاهد بإنسجام كبير بين شخصيتى موسى و حلاوتهم.

حدثينا عن تجربة أغنية "ملبن مصر"؟

تجربة جيدة وكنت أسعى إلى إسعاد الجمهور بأغنية ذات كلمات لطيفة وجديدة فهي أغنية تنتمي لفئة الغناء الشعبي.

وتابعت: كليب الأغنية عمل كوميدي خفيف يدخل القلب، فهي أغنية راقصة ذات طابع أراه جيدًا خاصة بعدما تصدرت الترند لأسابيع عديدة.

بعد نجاح أغنيتك مع عمر كمال..هل تكررين التجربة ؟

سعيدة بردود الأفعال على الاغنية فقد كانت حالة مختلفة وسعدت بتقديمها، وأعتقد أنني وفقت في اختيارها، ومن المتوقع أن أكرر تجربة الغناء بهذه الطريقة لكن بأشكال مختلفة وغير روتينية وأحضر لذلك خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما لاقى العمل إعجاب الجمهور في مصر والعالم العربي بتلك الطريقة الكبيرة .

ما رأيك في أغاني المهرجانات بشكل عام ؟

هناك أغانى مهرجانات أحبها وكلماتها جيدة وغير مبتذلة ومقبولة من الجميع والكل يقوم بتشغيلها بسيارته أو بأى مكان، لذا فأغانى المهرجانات ليست سيئة بل هو لون لاقى قبولًا لدى الناس، وأنا من مشجعي الأعمال الجيدة التي يحبها الجمهور.

ما العمل الذي ندمتي على تقديمه ؟

ليس بطبعي الندم أو التفكير في أمرانتهى، فأنا أفكر كثيرًا قبل أن أشترك في أي عمل يعرض على، ولم أندم على تقديمي لأي عمل سواء في التمثيل أو الغناء.

بعيدًا عن الحياة الفنية.. ما هي هوياتك المفضلة ؟

لدي العديد من الهويات التي أفعلها خارج إطار العمل وخاصة بعيدًا عن التمثيل، فأنا من هواه الرياضة بشكل كبير، كما أنني أحب الرقص بكل أشكاله وليس الرقص البلدي فقط، كما أنني أعمل على القراءة طوال الوقت .

كيف تختارين إطلالتك المختلفة ؟

أنا من هواه الاختلاف وأرتداء الملابس الملفتة للنظر والتي تكون ذو الوان "فاقعة" لتظهر بشكل جرىء، فاختياراتي في المقام الأول تعتمد على ما يليق بلون بشرتي وشكلي، كما أنني أختار ما أحبه ولا أقف عند أزياء معينة وثابتة، كذلك الجأ إلى مصممين أزياء في بعض الاحيان في مساعدتي بمثل هذه الامور .

الجمهور وصفك بالعديد من المصطلحات على السوشيال ميديا.. كيف رأيتي ذلك ؟

أحب هذا الامر كثيرًا، فهذا يظهر حجم القرب بيني وبين الجمهور ومن أكثر الاسماء التي أحبتها هي لقب "ملكة الترند" و"ملبن مصر"، فهذه العبارتين أحببتهما بشكل غير طبيعي، وهذه الالقاب تجعلني أضحك كثيرًا فجمهوري من أطلق عليا ذلك الاسماء وهذا يدل على مقدار الحب بيننا، لذا فأنا أحب هذه الالقاب وأحترمها كثيرًا .

كيف تقييمين علاقتك بالسوشيال ميديا ؟

علاقتي بالسوشيال ميديا قوية للغاية، فأنا أتواصل بشكل دائم مع جمهوري وأعمل على متابعتهم طوال الوقت، من خلال الرد عليهم والتواصل بشكل فوري على الاسئلة التي يقومون بطرحها عليا، كما أنني أقوم بأعطاء النصائح بشكل دوري لهم، كما أنني أعمل هذه الفترة على التحضير لوضع فيديوهات عديدة لي على صفحاتي المختلفة لتكون العلاقة بيني وبين متابعيني أقرب من الاول .

كيف تتعامل سمية الخشاب مع الانتقادات والشائعات ؟

لا أفعل شىء فأنا أتجاهل كل ما يسىء لي، وأعمل طوال الوقت على الابتعاد عن الطاقات السلبية التي ترجعني إلى الخلف، فأنا لا أهتم بهذه الامور، كما أنني أواجه طوال الوقت الكثير من الشائعات التي أتجاهلها هذه الاخرى، فأنا أطلب من مروجي هذه الاخبار أن يحاول التأني وأن يهدى لانه لا يعلم حجم هذه الامور على الشخص نفسه .

ما العمل الذي تتمني تقديمه ؟

أتمنى بالطبع تقديم أعمال مختلفة لم أقدمها من قبل وأن أوفق في هذه الاعمال، لكنني أتمنى تقديم أعمال عن المرأة وقصص من حياتها اليومية والمعاناة التي تقابلها وخلافه، فأنا أؤمن بمبدأ الدفاع عن المرأة وعن حقوقها، وأتمنى أن أقدم أعمال كثيرة تناقش موضوعات حولها .

وماذا عن تمنياتك الشخصية للفترة المقبلة ؟

بالتأكيد أتمنى أن أكون قريبة دائمًا من الجمهور وان أوفق في كل ما أقدمه لهم، وأن تنتهي كورونا بشكل كامل، وان يكون العالم أفضل وملىء بالسلامة والحب، كما أتمنى أن تنعم أمي بالسلامة والصحة وأن تكون دائمًا بجواري في كل مكان وزمان .

كلمينا عن جديدك خلال الفترة المقبلة ؟

أحضر لاكثر من عمل فني فلديا عمل سينمائي أقوم بالتحضير له هذه الفترة، كما أنني أقوم بتسجيل عدد من الاعمال الغنائية التي ستكون مفاجأة كبيرة لجمهوري، وعلى نفس المنوال أحضر للمشاركة في عمل مسرحي سيكون ذو طبيعة خاصة سأقوم بالاعلان عن تفاصيله خلال الاسابيع المقبلة .