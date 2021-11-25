بعد قليل.. الفنانة نجلاء بدر فى ضيافة «الدستور»

تحل الفنانة نجلاء بدر، مساء اليوم، ضيفةٌ على جريدة الدستور في ندوة خاصة تكشف خلالها كواليس نجاح حكاية “ويبقى الأثر” والتي خاضت بطولتها ضمن حكايات مسلسل “إلا إنا” والذي عرضت الحلقة الأخيرة منه مساء أمس وحققت فيها ردود أفعال قوية وتصدرت خلال حلقاته تريند محركات البحث الشهيرة ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

كما تتحدث نجلاء، خلال الندوة، عن مشاركتها في الفيلم السينمائي “المحكمة” الذي طرح أمس الأربعاء بدور العرض السينمائية الذي يضم كوكبة كبيرة من نجوم الفن، بجانب مشاريعها الفنية المقبلة ومصير مشاركتها في دراما الماراثون الرمضاني المقبل 2022.

"ويبقى الأثر" سادس حكايات مسلسل "إلا أنا"، فكرة يسرى الفخرانى، سيناريو وحوار أمانى التونسى، وإخراج أحمد يسرى، وبطولة نجلاء بدر، مصطفى درويش، إيناس كامل، رانيا منصور، مصطفى درويش، محمد التاجى وعدد آخر من الفنانين، وتناقش الحكاية فكرة الأثر السلبي والإيجابي الذي يتركه الأشخاص لدى بعضهم، وكذلك فكرة الأمان بالنسبة للأسرة وكيفية تأمين مستقبل أولادهم من خلال التعليم.

أبطال فيلم المحكمة

فيلم المحكمة من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، والفيلم تتولى بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم غادة عادل، ومحمود عبد المغنى، وفتحى عبدالوهاب، وصلاح عبدالله، وجميلة عوض، ونجلاء بدر، وأحمد خالد صالح، وكريم عفيفي، ومحمد مهران، وأحمد داش، ومايان السيد، وعارفة عبدالرسول وسليمان عيد وعدد آخر من الفنانين.

يتناول “المحكمة” الكثير من القصص والحوارات التي تجري بين أبطال العمل وبين الشهود في القضايا العديدة التي تتبلور حولها قصة العمل، والتي تكشف جوانب مختلفة في شخصيات الأبطال، لتكون نهاية العمل معتمدة على هذه المواقف المؤثرة في أحداث العمل والذي يتناول العديد من القضايا المهمة ومن واقع المجتمع، ويسلط الضوء على الكثير من المشكلات في المجتمعات العربية، وجميع الأحداث تدور فى يوم واحد ومكان واحد وهو المحكمة.