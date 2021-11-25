الخميس 25 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تدشين أول تعاون مصري إماراتي روسي تحت مظلة «السياحة العرب»

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أعلن طارق شلبي رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري مرسى علم، تدشين أول تعاون مصري إماراتي روسي تحت مظلة خبراء جمعية السياحة العرب، واختيار اللواء أحمد عبد الله رئيسا شرفيا للأخيرة.

وقال شلبي إن اجتماع الجمعية العمومية أسفرت أيضا عن اختيار رجل الأعمال الروسى توماس درانيان مستشارا سياحيا لرئيس الجمعية عن دول شرق أوروبا، ومجدي سليم الأمين العام لمصر.

وأكد أن جمعية خبراء السياحة العرب، ضمت مؤخرا العديد من رواد العمل السياحى العربى فى الأردن والإمارات والبحرين والسعودية والكويت، وتونس والمغرب.

وشدد شلبي على ضرورة تنشيط السياحة العربية البينية، وفقا لخطوات عملية وواقعية وليست شعارات يتم إطلاقها بين الحين والأخر، مشيرا إلى أن الدول العربية أدركت أن صناعة السياحة هى بحق قاطرة الاقتصاد فبدأت جميعها فى إطلاق إستراتجيات جديدة للنهوض بتلك الصناعة، مثل الأشقاء فى المملكة العربية السعودية ومشروعاتهم الضخمة على جزر وسواحل البحر الأحمر، والتى تفرض علينا أن نتكامل لتحقيق نهضة سياحية للمنطقة العربية كلها.

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