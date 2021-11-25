جامعة حلوان تستقبل وفدا من «كازان الفيدرالية الروسية»

استقبلت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة وفدا من جامعة كازان الفيدرالية الروسية؛ لبحث أوجه التعاون بين الجامعتين فى المجالات البحثية والعلمية المشتركة.

واستقبل الوفد الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وحضر اللقاء من جامعة حلوان الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب، والدكتور أسامه إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى.

ونظم ونسق الزيارة الدكتور ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية، والدكتورة لبنى شهاب نائب مدير المكتب، والدكتور أحمد رموزى رئيس قسم الترويج والتواصل بالمكتب.

وتضمن وفد جامعة كازان البروفيسور تيميرخان أليشيف نائب رئيس الجامعة الروسية للشؤون الدولية والدكتورة أوكسانا بوليأكوفا نائب مدير الشؤون الدولية، والدكتور محمود شاهين الباحث في جامعة كازان.

وأشارت الدكتور منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث إلى وجود أوجه توافق بين الجامعتين فى تخصصات العلوم الطبية، والمعلوماتية الطبية، واللغات والآداب، وإعداد المعلم، والاقتصاد وإدارة الأعمال، والسياحة والفنون.

وتناولت مجالات مختلفة للتعاون التدريسى والبحثى، من خلال التعاون وتطوير البحوث المشتركة والدرجات العلمية الدولية، حيث تسعى جامعة حلوان لتعزيز دور التعاون الدولي في دعم المسيرة التعليمية والبحث العلمي بما يساهم في الارتقاء بالمستوي العلمي لجامعة حلوان وسط الجامعات المصرية والدولية.

كما أكد الدكتورحسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على إمكانية تطوير برامج دولية مشتركة وتعزيز التبادل الطلابى بين الجامعتين، لما له من أهمية كبيرة ودور بارز في مد جسور التواصل مع الشركاء الدوليين بما يتيح فرص تطوير برامج دولية مشتركة، ويعزز الشراكات الدولية بما يسهم في تعزيز التواجد الدولي لجامعة حلوان.

وتضمن اللقاء عرض فيلم عن جامعة حلوان وتناولت من خلاله ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية جوانب التميز وتخصصات الجامعة ومراكزها البحثية، ثم عرض فيلم عن جامعة كازان الفيدرالية الروسية، بالإضافة إلى عرض السادة العمداء للتخصصات التى يمكن تعزيز أوجه التعاون فيها مع الجامعة الروسية.

واختتمت فعاليات اللقاء بتوقيع اتفاقية تعاون بين الجامعتين حيث يشمل التعاون عدة مجالات منها الذكاء الاصطناعى، والمعلوماتية الطبية، اللغة الروسية وآدابها، التربية وإعداد المعلم، العلوم الطبية، السياحة والتراث، الاقتصاد، الفنون وربطها بقطاع الصناعة وفي ختام اللقاء تم تبادل الصور التذكارية، وتبادل الدروع.