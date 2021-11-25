الخميس 25 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بث مباشر.. حفل افتتاح طريق الكباش فى الأقصر

طريق الكباش
طريق الكباش

يقدم موقع جريدة «الدستور» بثا مباشرا لاحتفالية افتتاح طريق الكباش التي تبدأ بعد قليل.

ويشارك  الرئيس عبدالفتاح السيسي في الاحتفال العالمي الذي تستعد له محافظة الأقصر منذ شهور كثيرة.

وطورت المحافظة  البنية التحتية ورفعت كفاءتها خاصة في موقع حفل طريق الكباش.

وتستهدف هذه الاحتفالية بشكل أساسى الترويج السياحى لمدينة الأقصر وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة، مع إلقاء الضوء على الحضارة المصرية العريقة.

 

وانتهت الأجهزة المختصة خلال الفترة الماضية من أعمال تطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين، بجانب مشروع ترميم صالة الأعمدة بمعابد الكرنك، وتطوير نظم الإضاءة بمعبد الأقصر، وترميم قاعة الـ١٤ عمود بمعبد الأقصر، فضلًا عن المشروع الأهم وهو مشروع الكشف عن طريق الكباش.

وتعهد الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، بأن تخرج «احتفالية الأقصر» بشكل يوازى احتفالية نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية.

 

 

طريق الكباش عصر الفراعنة العصور الرومانية الأقصر الكرنك افتتاح طريق المواكب الملكية

رئيس التحرير

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الرجل الأصفر

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