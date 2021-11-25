الخميس 25 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحصين 40 ألف رأس ماشية خلال 10 أيام من الحملة القومية الثالثة بالإسكندرية

تحصين الماشية ضد
تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بالإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ أن مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور يوسف شباط، أجرت التحصينات الوقائية ضد الأمراض الوبائية المعدية بالمحافظة لحماية الثروة الحيوانية، حرصًا على الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أنه منذ انطلاق الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمي الوادي المتصدع في 16نوفمبر الجاري وحتى الآن؛ قامت المديرية بتحصين نحو 40 ألف رأس ماشية من أصل 146 ألف رأس ماشية مخطط تحصينهم حتى أول العام المقبل.

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تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بالإسكندرية


ووجه «الشريف» بتكثيف حملات تحصين الماشية للقضاء على مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على ثروتنا الحيوانية، وذلك في إطار حرص محافظة الإسكندرية على تنمية الثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجياتها وذلك لتعظيم موارد المحافظة واستغلالها الاستغلال الأمثل.

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تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بالإسكندرية

تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بالإسكندرية
تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بالإسكندرية
تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بالإسكندرية
تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بالإسكندرية
الإسكندرية الطب البيطري التحصينات الوقائية الأمراض الوبائية المعدية الحمى القلاعية تحصين نحو 40 ألف رأس

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وائل لطفي

الرجل الأصفر

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تحصين 40 ألف رأس ماشية خلال 10 أيام من الحملة القومية الثالثة بالإسكندرية

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