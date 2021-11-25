«الدستور» تلتقى كبير عمال معابد الكرنك قبل افتتاح طريق الكباش (فيديو)

أجرت الدستور بثا مباشرا مع كبير عمال معابد الكرنك والمشاركين في أعمال الترميم من نقطة انطلاق احتفالية الكباش، قبل افتتاح طرق الكباش، الذي من المقرر انطلاقه في السابعة والنصف من مساء اليوم في احتفالية كبرى على مرأى ومسمع العالم بأكمله.

وقال الحاج محمود فاروق، كبير العمال، إن إحياء تاريخ وتراث قدماء المصريين فخر لنا جميعا، متوجهًا بالشكر لكل من ساعد في إتمام هذا العمل الذي سيشهده العالم وعلى رأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي لجهوده في ظهور مصر دائما بالمشهد الحضاري أمام العالم أجمع.

وأضاف لـ«الدستور» أن التحضير لاحتفالية طريق الكباش بدأ منذ ٣ أشهر بعمل متواصل لإعادة الحياة لآثار مصر، وعرضها أمام العالم كله، لتكون تلك الاحتفالية فخر لمدينة الأقصر ومصر، والعالم كله الذي يشاهدها اليوم ليرى عظمة التاريخ المصري وآثارنا التي تصل لـ3000 عام.

وتابع أن جميع العاملين بمشروع تطوير طريق الكباش كان العمل بالنسبة لهم قائما على الحب، حيث كان الجميع يواصل الليل بالنهار لكي يخرج الحدث بالشكل الذي سيشاهده العالم، ونفتخر به جميعا.

وأوضح أنه نشأ وسط الآثار وتعلم تاريخ الآثار المصرية أبًا عن جد وهو ما يفتخر به، ويجعله سعيدا عندما يلتقي بالسائحين ويحدثهم عن تاريخ مصر وآثارها بمحافظة الأقصر.

