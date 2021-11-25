الخميس 25 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الدستور» تلتقى كبير عمال معابد الكرنك قبل افتتاح طريق الكباش (فيديو)

عمال معبد الكرنك
عمال معبد الكرنك بالأقصر

أجرت الدستور بثا مباشرا مع كبير عمال معابد الكرنك والمشاركين في أعمال الترميم من نقطة انطلاق احتفالية الكباش، قبل افتتاح طرق الكباش، الذي من المقرر انطلاقه في السابعة والنصف من مساء اليوم في احتفالية كبرى على مرأى ومسمع العالم بأكمله.

وقال الحاج محمود فاروق، كبير العمال، إن إحياء تاريخ وتراث قدماء المصريين فخر لنا جميعا، متوجهًا بالشكر لكل من ساعد في إتمام هذا العمل الذي سيشهده العالم وعلى رأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي لجهوده في ظهور مصر دائما بالمشهد الحضاري أمام العالم أجمع.

IMG_٢٠٢١١١٢٥_١٥٥٥٣٢

 

وأضاف لـ«الدستور» أن التحضير لاحتفالية طريق الكباش بدأ منذ ٣ أشهر بعمل متواصل لإعادة الحياة لآثار مصر، وعرضها أمام العالم كله، لتكون تلك الاحتفالية فخر لمدينة الأقصر ومصر، والعالم كله الذي يشاهدها اليوم ليرى عظمة التاريخ المصري وآثارنا التي تصل لـ3000 عام.

وتابع أن جميع العاملين بمشروع تطوير طريق الكباش كان العمل بالنسبة لهم قائما على الحب، حيث كان الجميع يواصل الليل بالنهار لكي يخرج الحدث بالشكل الذي سيشاهده العالم، ونفتخر به جميعا.

وأوضح أنه نشأ وسط الآثار وتعلم تاريخ الآثار المصرية أبًا عن جد وهو ما يفتخر به، ويجعله سعيدا عندما يلتقي بالسائحين ويحدثهم عن تاريخ مصر وآثارها بمحافظة الأقصر.
 

معابد الكرنك كبير عمال افتتاح طرق الكباش احتفالية الأقصر التاريخ المصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2021

بلاغ للنائب العام ضد الفنانة مها أحمد بسبب «حوار ميجو»

الرئيس السيسى يوجه بإدراج قرية «غرب أسوان» ضمن «حياة كريمة»

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

«الدستور» تلتقى كبير عمال معابد الكرنك قبل افتتاح طريق الكباش (فيديو)

تحصين 40 ألف رأس ماشية خلال 10 أيام من الحملة القومية الثالثة بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

المرأة.. لون الدم يتحول إلى البرتقالى

د هند جاد

الفقر عدو تاء التأنيث

محمود الشربيني

أخطأ نجيب.. وأصاب نجيب! (2-2)

د. بهي الدين مرسي

المسكوت عنه فى الطب

خالد عكاشة

إثيوبيا.. التحولات الدراماتيكية على أسوار العاصمة

د.محمد شادي

الحساب جارى.. والدفع بدأ

ماجد حبته

الحكومة الألمانية الجديدة

وجيه أمين عبدالعزيز

واقعة مؤلمة .. وخطر يهدد أبناءنا!

صور

الرئيس السيسى فى أسوان

بحضور سياسيين وإعلاميين.. عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

عزاء سهير البابلى بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

مدير المسجد الأقصى يحذر من خطورة إدراجه ضمن برنامج الرحلات المدرسية الإسرائيلية

فى القاهرة.. وزيرة الطاقة الإسرائيلية تحضر منتدى غاز شرق المتوسط

الاحتلال يصادق على مخطط استيطاني جديد ضخم شمال القدس