«التنظيم والإدارة» يكشف مصير الموظف الممتنع عن تلقى لقاح كورونا

أكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن العامل الذى يتم حظره من الدخول لجهة عمله نظرًا لعدم الحصول على جرعة لقاح فيروس كورونا تنفيذًا للمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء، يعد منقطعًا عن العمل ولا يجوز احتساب مدة تغيبه عن العمل إجازة اعتيادية.

جاء ذلك ردًا على العديد من الاستفسارات التي وردت مديريات التنظيم والإدارة بشأن طلب الإفادة بالرأي عن موقف العامل الذي يتم حظره من الدخول لجهة عمله نظرًا لعدم حصوله على جرعة لقاح فيروس كورونا.

وأضاف التنظيم والإدارة، وفقًا لمنشور صادر عن مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة أسوان، أن الإجازة الاعتيادية لها ضوابطها المنظمة لها وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والتى لابد أن تكون مسبقة ووجود قائم بالعمل له ورصيد إجازات يسمح بذلك كما أن المادة 137 من اللائحة التنفيذية قد تضمنت حق الرئيس المرخص له من السلطة المختصة بالتصريح بالإجازة الاعتيادية ليقرر منحها وتحديد بدايتها ونهايتها أو رفض منحها خلال يومى عمل.

وأوضحت المديرية أن قرار الحظر بدأ تنفيذه منتصف شهر نوفمبر الجارى بجميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية للموظفين غير الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض أو تقديم شهادة فى بداية أيام العمل من كل أسبوع بسلبية نتيجة تحليل pcr، مع استمرار الإجراءات الاحترازية المتبعة.

يشار إلى أنه اعتبارًا من أول ديسمبر المقبل سيبدأ تفعيل قرار حظر دخول المواطنين إلى مقار الجهات الحكومية إلا بعد التأكد من الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض أو تقديم شهادة سلبية نتيجة تحليل pcr، لم يمض على إجرائها أكثر من ثلاثة أيام.