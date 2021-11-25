مدينة «المائة باب».. أهم المعالم السياحية في الأقصر (صور)

تتوجه أنظار العالم بأجمعه اليوم نحو مصر، انتظارا لمشاهدة الحفل العالمي الذي تقيمه وزارة السياحة والآثار تحت رعاية وزير الآثار الدكتور “خالد العناني” افتتاح طريق الكباش بمحافظة الأقصر، الساعة الـ 7,30 مساء اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021.

وتعتبر مدينة الأقصر من أهم المدن السياحية في العالم، وتلقب بمدينة "المائة باب" أو "مدينة الشمس"، كانت هي عاصمة مصر القديمة وكانت تسمى مدينة “طيبة”، ويعتبر مشروع طريق الكباش المصري القديم، من أهم المشروعات الأثرية في مصر خلال الفترة الأخيرة.

وتقدم "الدستور" معلومات عن مدينة الأقصر أقدم المدن المصرية وأهم معالمها الأثرية حسب تصريحات خاصة للدكتور أحمد سالم، عالم المصريات.

- مجمع المعابد “الكرنك”:

من أهم المعالم الأثرية في الأقصر هو معبد الكرنك، داخل ساحاته “المعبد الكبير لآمون”، ومعبد "خونس"، ومعبد “مهرجان تحتمس الثالث”، ومعابد “قاصر” و"المقدسات".

تم بناء المجمع على فترات حكام متعاقبين تنافسوا مع بعضهم البعض في إضافة وتزيين هذا الحرم، الذي أصبح أهم معابد مصر خلال عصر الدولة الحديثة.

وادي الملوك والملكات:

كان وادي الملوك والملكات مختبئ بين الجروف الصخرية للضفة الغربية للأقصر، مكان الراحة الأخير لملوك سلالات الأسر 18 و 19 و 20 وتعتبر المقابر هي المحطة الأولى، كان يعتقد أن الموتى برفقة إله الشمس وأبحروا في العالم السفلي ليلاً في قارب لذلك زينت جدران المقابر بالنصوص والمشاهد التي تصور هذه الرحلة والعطاء وتعطي تعليمات للموتى في مسارها.

يوجد داخل الوادي 63 مقبرة، وهي عبارة عن نداء لأسماء مشهورة في التاريخ، بما في ذلك الملك الصبي الشهير توت عنخ آمون، وتفتح المقابر بنظام الدوران للحفاظ على اللوحات قدر الإمكان من التلف الناتج عن الرطوبة.

معبد الأقصر:

يعتبر معبد الأقصر الذي يترأس منطقة وسط المدينة الحديثة قصيدة اهم وجه متغير لمصر عبر القرون، شيده أولاً أمينوفيس الثالث في موقع معبد سابق من الحجر الرملي، وكان يُعرف بإسم "الحريم الجنوبي لآمون" وكان مخصصًا لآمون وزوجته موت وابنهما إله القمر خونس مؤلف من مصليات للآلهة مع قاعاتها وغرفها الفرعية الكبيرة وبهو الأعمدة.

وتمت إضافة المعبد وتغييره بواسطة موكب من الفراعنة ، بما في ذلك امونفيس، الذي طمس كل اشارات الإله آمون داخل المعبد وأضاف حرم الإله آتون، ثم اتى توت عنخ آمون الذي كانت جدران الأعمدة مزينة بالنقوش البارزة ودمر بدوره معبد آتون، ثم اتى سيتي الأول الذي أعاد ترميم نقوش آمون، ورمسيس الثاني الذي وسع المعبد بشكل كبير مضيفًا ساحة جديدة ذات أعمدة في الطرف الشمالي وخلال العصر المسيحي خضع المعبد لأن يتحول إلى كنيسة ، بينما في العصر الإسلامي، تم بناء مسجد أبو الحجاج، المخصص لرجل مقدس داخل أراضي المعبد.

معبد الدير البحري"حتشبسوت":

يقع معبد دير البحري عند سفح المنحدرات الشاهقة المتاخمة لتلال الصحراء تم بناء مجمع المعبد على ثلاث مصاطب ترتفع من السهل، وتتصل ببعضها البعض من خلال منحدرات تقسمها إلى نصف شمالي وجنوبي ويوجد على طول الجانب الغربي من كل شرفة صف أعمدة مرتفع، تم حفر المدرجات من المنحدرات الشرقية للتلال، مع وجود جدران استنادية من أفضل أنواع الحجر الرملي على طول الجانبين وإلى الخلف، كان المعبد نفسه محفورًا جزئيًا أيضًا من الصخر في الداخل تم تزيين المجمع بغنى بالتماثيل والنقوش والنقوش، ويلاحظ كيف مثلت الملكة حتشبسوت نفسها بصفات الفرعون الذكر اللحية والمئزر القصير لإثبات أنها تمتلك كل سلطات الملك.

مدينة هابو:

مدينة هابو أحد المعابد الأكثر جمالا في مصر ويتكون المجمع من معبد صغير أقدم تم بنائه خلال الأسرة الـ 18 وتم توسيعه في العصر المتأخر، ومعبد رمسيس الثالث الكبير، المرتبط بقصر ملكي كان محاطًا بسور محاط بسور بارتفاع 4 أمتار تم بناء منطقة المعبد الرئيسية بالضبط على نموذج الرامسيوم.

مقابر النبلاء:

مقابر النبلاء قد تكون أقل شهرة ولكنها في الواقع تتضمن أمثلة أفضل بكثير من لوحات القبور المحفوظة يحتوي هذا الموقع في الضفة الغربية على حوالي 400 مقبرة لكبار الشخصيات المختلفة، والتي تعود إلى ما يقرب من الأسرة السادسة حتى العصر البطلمي على وجه الخصوص ، قبر سنوفر، قبر رخمير، قبر خونسو، قبر بينيا، قبر منة، وقبر نخت هي موطن لبعض لوحات المقابر الأكثر حيوية وحيوية في مصر.

تمثال ممنون:

يعتبر تمثال ممنون العملاق أول المعالم الأثرية التي يراها معظم المسافرين في الضفة الغربية تقع هذه التماثيل العملاقة بجانب الطريق الرئيسي الذي يمتد من ضاحية الجزيرة في الأقصر على الشاطئ الغربي لضفة النيل، منحوتة من الحجر الرملي الصلب البني المصفر المحفور في التلال فوق إدفو وهي تمثل أمينوفيس الثالث جالسًا على عرش على شكل مكعب، ووقفت ذات مرة في حراسة عند مدخل معبد الملك ولم يتبق منه سوى آثار ضئيلة.

في العصر الإمبراطوري الروماني ، تم أخذهم من أجل تماثيل ممنون، ابن إيوس وتيثونوس، الذي قتل على يد أخيل خلال حرب طروادة، وتمثال "نورث كولوسوس" هو "التمثال الموسيقي" الشهير الذي جلب إليه قطعان من الزوار خلال فترة الإمبراطورية الرومانية.

لاحظ الزائرون أن التمثال يصدر نوتة موسيقية عند شروق الشمس ، مما أدى إلى ظهور الأسطورة القائلة بأن ممنون كان يحيي والدته إيوس بهذه النغمة الناعمة والحزينة توقف الصوت عن سماعه بعد استعادة الإمبراطور سيبتيموس سيفيروس الجزء العلوي من التمثال.

معبد رامسيوم:

المعبد الجنائزي الكبير الذي بناه رمسيس الثاني وخصص لآمون ، يقع على حافة الأرض المزروعة ، على بعد كيلومتر ونصف جنوب دير البحري في الضفة الغربية على الرغم من بقاء حوالي نصف الهيكل الأصلي فقط ، إلا أنه لا يزال نصبًا مثيرًا للإعجاب.

خلال فترة الإمبراطورية الرومانية، عرفت باسم قبر أوزيماندياس التي ذكرها المؤرخ ديودوروس في القرن الأول ق.م، وخلدت لاحقًا من قبل الشاعر الإنجليزي شيلي في قصيدته أوزيماندياس .

نقش البرج الشمالي والبرج الجنوبي بنقوش من معركة رمسيس الثاني مع الحثيين ، على غرار نقوش أبو سمبل في البرج الجنوبي تم رفع النصف الأيسر من الجدار بالكامل بواسطة معركة قادش تصور المشاهد هنا رمسيس في عربته وهو يندفع ضد الحثيين، الذين قتلوا بسهامه أو يفرون في ارتباك شديد ويسقطون في نهر العاصي ، بينما على اليمين يمكن رؤية الأمير الحثي والعدو يفرون إلى حصنهم يوجد داخل المحكمة الأولى بقايا تمثال ضخم للملك ، يقدر أنه يبلغ ارتفاعه الإجمالي في الأصل 17.5 مترًا ويزن أكثر من 1000 طن.

دير المدينة:

دير المدينة يقع في الضفة الغربية للأقصر، وهو موطن لمعبد صغير، وبقايا قرية عمالية حيث كان يعيش حرفيو المقابر الملكية ومقابر العمال أنفسهم وبه قبر سننجم الذي كان فنانًا من الأسرة الـ 19 ويحتوي على حجرة قبر مقببة ونقوش ورسومات حول مواضيع دينية بما في ذلك تمثيل رائع لمأدبة جنازة.

المعبد الجنائزي:

المعبد الجنائزي لسيتي الأول كان مكرس لآمون ولعبادة والد الملك رمسيس الأول لم يكتمل من قبل سيتي الأول وزينه رمسيس الثاني بنقوش كان طول المعبد في الأصل 158 مترًا ولكن كل ما تبقى الآن هو الحرم ، مع قاعاته وغرفه المختلفة وبعض الأجزاء الهزيلة من الفناء والأبراج.