الخميس 25 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

وزيرة الثقافة ومحافظ الدقهلية يفتتحان بيت ثقافة تمى الأمديد (صور)

وزيرة الثقافة الدكتورة
وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ الدقهلية، بيت ثقافة تمى الأمديد، بحضور الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وعدد من قيادات الهيئة والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

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وقالت عبد الدايم إن محافظة الدقهلية تضئ بافتتاح مركزا جديدا للتنوير يضاف إلى منظومة العمل الإبداعي ويقدم خدماته لعدد ضخم من المواطنين، مشيرة إلى أن الوزارة وضعت استراتيجية لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة العديد من المنشآت الثقافية على مستوى الجمهورية تحقيقا للعدالة الثقافية في مختلف ربوع مصر.

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وأضافت أن المنشآت الثقافية تمثل أدوات تنويرية تساهم في بناء مجتمع تقوم مفرداته على أسس فاعلة من الوعي والمعرفة، ووجهت افتتاح فصول لتنمية المواهب وإعداد برنامجا ثقافيا وإبداعيًا يشمل كافة ألوان الفكر والفن الى جانب اكتشاف المواهب وصقلها في كافة مجالات الابداعية ، كما استمعت إلى إحدى مواهب تمي الأمديد في إلقاء الشعر وأثنت عليها.  

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من جانبه، ثمّن مختار جهود وزارة الثقافة داخل المحافظة مؤكدًا تقديم أوجه الدعم للأنشطة والفعاليات التي تنظمها وزارة الثقافة على أرض الدقهلية وعبر عن سعادته بافتتاح بيت ثقافة تمى الأمديد بتصميمه المعمارى المميز.

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أوضح عطوة أن مساحة بيت ثقافة تمى الأمديد 1020م2 وتم البناء على مساحة 770م2 وهو مكون من دور أرضي وأول على حوائط حاملة على طراز الفنان والمهندس المعماري الراحل  الدكتور حسن فتحي، ويضم الدور الأرضي فراغات الاستقبال ومكتبة الطفل وقاعة أنشطة الأطفال وقاعة الحرف البيئية وصالة للكمبيوتر والمعلومات ومنفذ لبيع الكتب وغرف إدارية ومسرح بمساحة 110م2 يسع 110 كرسي بمشتملاته من غرف للممثلين وخشبة مسرح بمساحة 28م2 بأبعاد 4م×7م، أما الدور الأول يحتوي على المكتبة العامة التى تضم مطبوعات وعناوين فى مختلف ألوان المعرفة .

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محافظ الدقهلية الثقافة وزارة الثقافة إيناس عبد الدايم الهيئة العامة لقصور الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم الحرف البيئية محافظة الدقهلية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة مديد

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