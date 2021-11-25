الخميس 25 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«لعبة الحبار».. مدون شهير ينظم منافسات حقيقية بـ456 لاعباً وجائزة نقدية (فيديو)

لعبة الحبار
لعبة الحبار

نظم مدون شهير ونجم موقع «يوتيوب»، منافسات حقيقة من لعبة الحبار الكوري،  بـ456 لاعباً وجائزة نقدية،  وأشارت صحيفة الاندبندنت البريطانية، اليوم الخميس، إل أن مستر بيست نجم موقع يوتيوب قام بإصداراً واقعياً من منافسات لعبة الحبار من خلال دعوة 456 لاعباً عشوائياً للتنافس في دورة تقدم للفائز جائزة نقدية قدرها 456 ألف دولار .

https://twitter.com/i/status/1459406598246436868

وقالت الصحيفة البريطانية في تقرير لها، أن سلسلة نتفليكس الشهيرة من خلال مسلسل لعبة الحبار، سلطت الضوء على الواقع البائس حيث تقوم منظمة غامضة بتجنيد الأشخاص الغارقين في الديون للمنافسة في سلسلة من الألعاب، للحصول على فرصة لكسب مبلغ من المال يغير الحياة، مع قتل كل من يخسر في المسابقة. 

- توثيق العملية الكاملة لبناء مواقع الألعاب الخاصة بـ«لعبة الحبار»

وقام المدوّن الشهير، الذي يضم حسابه على «يوتيوب» نحو 76.2 مليون مشترك، بتوثيق العملية الكاملة لبناء مواقع الألعاب الخاصة بـ«لعبة الحبار»، و قال «مستر بيست» في بداية الفيديو: «أعدت إنشاء كل خطوة من لعبة الحبار في الحياة الواقعية».

وفي نسخته من اللعبة، لم يتضرر أي من اللاعبين عند إقصائهم في الواقع، تم منح اللاعبين الذين تم استبعادهم بعض المبالغ النقدية لجهودهم في المشاركة.

وتبدأ المباريات مع شعار «الضوء الأحمر... الضوء الأخضر»، كما في المسلسل، وأوضح المدون: «كل لاعب لديه جهاز مربوط به، وعندما يتم استبعاده يعطي إنذاراً».

وكشف «مستر بيست» أن تكلفة صناعة الفيديو تزيد على 3.5 مليون دولار (2.6 مليون جنيه إسترليني)، وتم تمويله من قبل شركة ألعاب الهاتف الجوال «براول ستارز».

تم تقسيم المبلغ بالكامل إلى جزأين - مليوني دولار (1.4 مليون جنيه إسترليني) للبناء والإنتاج، و1.5 مليون دولار (1.12 مليون جنيه إسترليني) للجوائز النقدية.

مدون شهير نجم موقع اليوتيوب منافسات حقيقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2021

بلاغ للنائب العام ضد الفنانة مها أحمد بسبب «حوار ميجو»

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

200 مراسل أجنبى ينقلون احتفال طريق الكباش إلى العالم

تعاون بين مصر وإسرائيل بشأن إمدادات الغاز الطبيعي لإعادة تصديره

وزيرة الثقافة تكشف موعد افتتاح أوبرا المنصورة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

المرأة.. لون الدم يتحول إلى البرتقالي

د هند جاد

الفقر عدو تاء التأنيث

محمود الشربيني

أخطأ نجيب.. وأصاب نجيب! (2-2)

د. بهي الدين مرسي

المسكوت عنه فى الطب

خالد عكاشة

إثيوبيا.. التحولات الدراماتيكية على أسوار العاصمة

د.محمد شادي

الحساب جارى.. والدفع بدأ

ماجد حبته

الحكومة الألمانية الجديدة

وجيه أمين عبدالعزيز

واقعة مؤلمة .. وخطر يهدد أبناءنا!

صور

الرئيس السيسى فى أسوان

بحضور سياسيين وإعلاميين.. عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

عزاء سهير البابلى بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

مدير المسجد الأقصى يحذر من خطورة إدراجه ضمن برنامج الرحلات المدرسية الإسرائيلية

فى القاهرة.. وزيرة الطاقة الإسرائيلية تحضر منتدى غاز شرق المتوسط

الاحتلال يصادق على مخطط استيطاني جديد ضخم شمال القدس