«لعبة الحبار».. مدون شهير ينظم منافسات حقيقية بـ456 لاعباً وجائزة نقدية (فيديو)

نظم مدون شهير ونجم موقع «يوتيوب»، منافسات حقيقة من لعبة الحبار الكوري، بـ456 لاعباً وجائزة نقدية، وأشارت صحيفة الاندبندنت البريطانية، اليوم الخميس، إل أن مستر بيست نجم موقع يوتيوب قام بإصداراً واقعياً من منافسات لعبة الحبار من خلال دعوة 456 لاعباً عشوائياً للتنافس في دورة تقدم للفائز جائزة نقدية قدرها 456 ألف دولار .

https://twitter.com/i/status/1459406598246436868

وقالت الصحيفة البريطانية في تقرير لها، أن سلسلة نتفليكس الشهيرة من خلال مسلسل لعبة الحبار، سلطت الضوء على الواقع البائس حيث تقوم منظمة غامضة بتجنيد الأشخاص الغارقين في الديون للمنافسة في سلسلة من الألعاب، للحصول على فرصة لكسب مبلغ من المال يغير الحياة، مع قتل كل من يخسر في المسابقة.

- توثيق العملية الكاملة لبناء مواقع الألعاب الخاصة بـ«لعبة الحبار»

وقام المدوّن الشهير، الذي يضم حسابه على «يوتيوب» نحو 76.2 مليون مشترك، بتوثيق العملية الكاملة لبناء مواقع الألعاب الخاصة بـ«لعبة الحبار»، و قال «مستر بيست» في بداية الفيديو: «أعدت إنشاء كل خطوة من لعبة الحبار في الحياة الواقعية».

وفي نسخته من اللعبة، لم يتضرر أي من اللاعبين عند إقصائهم في الواقع، تم منح اللاعبين الذين تم استبعادهم بعض المبالغ النقدية لجهودهم في المشاركة.

وتبدأ المباريات مع شعار «الضوء الأحمر... الضوء الأخضر»، كما في المسلسل، وأوضح المدون: «كل لاعب لديه جهاز مربوط به، وعندما يتم استبعاده يعطي إنذاراً».

وكشف «مستر بيست» أن تكلفة صناعة الفيديو تزيد على 3.5 مليون دولار (2.6 مليون جنيه إسترليني)، وتم تمويله من قبل شركة ألعاب الهاتف الجوال «براول ستارز».

تم تقسيم المبلغ بالكامل إلى جزأين - مليوني دولار (1.4 مليون جنيه إسترليني) للبناء والإنتاج، و1.5 مليون دولار (1.12 مليون جنيه إسترليني) للجوائز النقدية.