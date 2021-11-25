الكشف المجاني على 2100 مريضًا ضمن مبادرة «حياة كريمة» بالشرقية

نظمت مديرية الصحة بالشرقية، القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية صافور التابعة لمركز ومدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يومان، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكد من أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

واشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هي: "الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، أنف وأذن"، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

وقامت القافلة خلال اليومين، بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 2100 مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ٣٧ حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

يأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية، وتحت إشراف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

وقدم وكيل الوزارة، الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.