الخميس 25 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 99 حالة تعد ضمن المرحلة الثالثة للموجة 18 في الشرقية

إزالة حالة تعد
إزالة حالة تعد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجه الـ ١٨ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة وأسفرت إزالة ٩٩ حالة تعد على مساحة ١٧ ألف و٢٨٣ متر مباني بنطاق المحافظة.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية نفذت إزالة ٩٩ حالة تعد على مساحة ١٧ ألف و٢٨٣متر مباني بمراكز (ههيا - كفر صقر - أولاد صقر -الزقازيق - منيا القمح - أبو كبير) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار المحافظ استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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