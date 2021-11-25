الخميس 25 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

درس كامل عن محمد صلاح لطلاب أولى إعدادى (فيديو)

محمد صلاح
محمد صلاح

بثت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عبر الصفحة الرسمية لقناة "مدرستنا" درسًا كاملًا عن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وقالت الوزارة: تعرّفنا في هذه حلقة على بعض الشخصيات الرياضية العالمية.. ومن بينهم لاعب كرة القدم "محمد صلاح".

وأضافت:  تعرّفوا عليه أكثر طلاب "الصف الأول الإعدادي"، من خلال الفيديو التالي، من درس "Different people"، مادة "اللغة الإنجليزية"، ويمكنكم مشاهدة الدرس كاملًا من خلال اللينك التالي:

https://youtu.be/9n4BhDpJILI

وكان قد كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل وضع مسيرة اللاعب محمد صلاح فى مناهج الإعدادية والثانوية هذا العام.

وقال الوزير خلال تصريحات له أن المركز القومى للمناهج برئاسة الدكتورة نوال شلبي قام بوضع هذه المسيرة المشرفة للاعب المصري والمحبوب من طلاب وأطفال مصر جميعهم.

وقال الوزير إنه تمت الإشارة إلى محمد صلاح كأحد الشخصيات الرياضية الناجحة والمتميزة. 

وبحسب ما أعلنه مركز تطوير المناهج فقد المنهج تحدث عن دوره فى دعم بلده، وقد احتوت مناهج المرحلتين الإعدادية والثانوية على تفاصيل هذا الموضوع.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى  أنه تم وصف اللاعب على أنه من الشخصيات الناجحة، سواء فى الصفات الشخصية أو الجسمانية، بالإضافة إلى سرد اهتمامه بالدعم المادى والمعنوى لأهل بلده.

مصري انجليزي وزارة التربية والتعليم ألم التعليم الفنى محمد صلاح

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وائل لطفي

الرجل الأصفر

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