وزيرة الثقافة تكشف موعد افتتاح أوبرا المنصورة

تفقدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، متحف إعلام الدقهلية بمبنى ديوان عام محافظة الدقهلية، وذلك برفقة الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، حيث تبادل محافظ الدقهلية، ووزيرة الثقافة، الدروع التذكارية، على هامش افتتاح قصر ثقافة "تمي الأمديد".

وتبلغ مساحة القصر الثقافي الجديد 1050 متر مربع، ويتكون من غرفة للأنشطة، وغرفة لمكتبة الطفل، وغرفة للملابس، وغرفة أمن، وغرفة الإدارة، وغرفة للمخازن، وغرفة فويس، ومكتبة كبيرة للكتب العامة، ومسرح يضم 104 كرسي، وغرفة كمبيوتر تضم 10 أجهزة حاسب آلي بجانب طابعة، وتضم مكتبة الطفل 1440 كتاب متخصص للأطفال بكافة المجالات، كما تضم المكتبة العامة 3404 كتاب، ويعتبر النادي المسرحي من أهم الأنشطة التي يقدمها قصر الثقافة.

من جانبه، أوضح هشام عطوة، رئيس هيئة قصور الثقافة بالدقهلية، أن محافظة الدقهلية، تشهد حالة من الإحلال والتطوير، لعدد 41 منشأة ثقافية بين قصور ومكتبات.

وقالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، إن متحف إعلام الدقهلية، يضم صورًا لعدد كبير من رموز مصر في كافة المجلات، مشيرة إلى أنه سيكون هناك تعاونًا مع محافظة الدقهلية خلال العيد القومي للمحافظة في فبراير القادم، من خلال فعاليات ثقافية وفنية سيتم تقديمها علي مسرح قصر ثقافة المنصورة، وأضافت، أنه سيتم الانتهاء - في غضون عام - من ترميم دار أوبرا المنصورة استعدادًا لافتتاحها.