الخميس 25 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اللجنة العسكرية المشتركة في ليبيا: الاتحاد الإفريقي مستعد للتعاون لإخراج المرتزقة

اللجنة العسكرية المشتركة
اللجنة العسكرية المشتركة في ليبيا

 كشفت اللجنة العسكرية المشتركة في ليبيا، الخميس، أن ممثلي الاتحاد الإفريقي، أبدوا استعدادهم للتعاون من أجل إخراج المرتزقة الذين يحملون جنسيات أفريقية إلى بلدانهم.

وقالت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، في بيان لها، "إن ممثلي الاتحاد الإفريقي أبدوا استعدادهم التام للتنسيق والتعاون الذي يكفل خروج كافة المرتزقة الذين يتبعون لدول الاتحاد وبكافة تصنيفاتهم من الأراضي الليبية وضمان استقبال بلدانهم لهم، وكذلك التنسيق لضمان عدم عودتهم مجددا الى الأراضي الليبية وعدم زعزعة استقرار أي من دول الجوار".

 - الاجتماع جاء استكمالا للقاء القاهرة مع ممثلين عن دول الجوار الليبي

وأوضحت اللجنة أن ذلك الاجتماع جاء استكمالا لاجتماع القاهرة مع ممثلين عن دول الجوار الليبي (السودان وتشاد والنيجر) والذي تبنت فيه تصورا مع هذه الدول على وضع آلية للتواصل والتنسيق لغرض خروج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، وبناء على طلب من الاتحاد الأفريقي.

وأشار البيان إلى أن "الاجتماعات سادتها أجواء إيجابية من حيث الطرح والكلمات ومحاور النقاش، حيث تم الاستماع إلى وجهات النظر من مختلف الأطراف والتي أكدت بمجملها على ضرورة البدء بإنشاء قنوات اتصال دائمة وفعالة بشأن هذا الموضوع التشاوري”.

وتقدمت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بشكرها وتقديرها للاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مؤكدة أهمية التواصل والتنسيق مع الاتحاد الأفريقي وكافة دول الجوار الليبي في هذا الشأن.

ويأتي الاجتماع استكمالا لمخرجات اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف أكتوبر الماضي، وتبني خطة عمل لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

ويقدر أعداد المرتزقة في ليبيا وفق آخر إحصائية للمرصد السوري لحقوق الإنسان ومصادر أخرى، بـ 23 ألف مقاتل ينحدرون من دول الجوار الجنوبي لليبيا، إضافة إلى سوريين.

اللجنة العسكرية المشتركة في ليبيا ليبيا الاتحاد الافريقى جنسيات إفريقية بيان الأراضى الليبية

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وائل لطفي

الرجل الأصفر

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