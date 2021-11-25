مصمم مراكب حفل طريق الكباش: «شرف كبير المشاركة في الحدث الضخم»

نشر الدكتور ضياء عواد، المشارك فى تنفيذ المراكب المصرية والتماثيل فى حفل طريق الكباش الذي ينطلق في السابعة والنصف مساءً اليوم بالأقصر أنه فخور بمشاركته فى هذا العمل الضخم الذي يشاهده العالم كله.

وكتب ضياء، فى منشور عبر صفحته الرسمية بـ فيسبوك:«شرف كبير مشاركتي بتنفيذ المراكب المصرية والتماثيل في افتتاح طريق الكباش بالأقصر مع art director الصديق م محمد عطية».

مصمم مراكب حفل طريق الكباش

ووجه ضياء الشكر والتقدير لفريق العمل أحمد فيوتشر - مؤمن رمضان - محمد عبدالغفار محمد حمدي - هشام حنفي - محمود فؤاد - إبراهيم عوض ـ أحمد الصقر - خالد عبده - أحمد شعبان - أحمد أبوالعطا.

مصمم مراكب حفل طريق الكباش

ينطلق مساء الخميس، حفل طريق الكباش من محافظة الأقصر حيث يبدأ الحفل فى السابعة والنصف مساءً، ويحيي الحفل الفنان محمد حماقى ويحضر الحفل عدد كبير من المشاهير.

مصمم مراكب حفل طريق الكباش

وينطلق حفل طريق الكباش مساء اليوم حيث يجرى إنارة البر الغربي ومعبد حتشبسوت وتمثالي ممنون، لتنطلق أضواء الليزر، وتعانق السماء ومن النيل ستتحرك 3 ذهبيات عائمة صممت على الطراز الفرعوني، وترمز لثالوث المعبودات الفرعونية آمون وموت وخنسو.

مصمم مراكب حفل طريق الكباش

وتنطلق مراكب شراعية ملونة بألوان هوية الأقصر البصرية، إضافة إلى انطلاق عدد من المناطيد في سماء الأقصر احتفالًا بالافتتاح.

وتبدأ الاحتفالية الرسمية بخروج ثلاث محفات ترمز للثالوث المقدس، يحملها شباب بملابس فرعونية ويتقدمهم حاملو البيارق، ليخرجوا من قدس الأقداس عبر الصرح الأول للمعبد، وصولًا لتماثيل أبو الهول، إذ بداية طريق الكباش.

مصمم مراكب حفل طريق الكباش

ومع بداية الموكب تعزف الأوركسترا الفيلهارموني بقيادة المايسترو نادر عباسي، التي ستعزف الموسيقى الفرعونية، ثم أنشودة آمون، والتي يعاد إحياؤها بنفس الكلمات الفرعونية،ويشارك محمد حماقي بأغنية ترحيبية للزوار، تذاع بالتزامن مع فقرة راقصة من سوق سافوي.