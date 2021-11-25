الخارجية الروسية: العقوبات الأمريكية بحق المشاركين في «السيل الشمالي 2» غير قانونية

وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، العقوبات الأمريكية الجديدة بحق المشاركين في مشروع "السيل الشمالي ــ 2"، بأنها غير قانونية وغير شرعية، مشيرة إلى أن هذه العقوبات تضر بمصالح حلفاء واشنطن.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي، اليوم الخميس، " إن هذه العقوبات الموجهة ضد بلادنا لا تضر بنا فقط، بل وتضر بمصالح حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، بلدان الاتحاد الأوروبي وألمانيا"، مضيفة في إفادة صحفية إن الموقف الروسي لم يتغير.، فهذه العقوبات الأحادية ضد روسيا غير شرعية".

يُذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعلن في 23 نوفمبر الجاري فرض عقوبات جديدة على المشاركين في مشروع " السيل الشمالي ــ 2"، الذي سيمر عبره الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا بواسطة أنابيب تحت سطح بحر البلطيق، متجنبا المرور عبر أوكرانيا.

ودخلت العقوبات الأمريكية ضد شركة "ترانسادريا" ومقرها قبرص والسفينة "مارلين"، التي ترفع العلم الروسي والمرتبطة بـ"السيل الشمالي 2"، حيز التنفيذ يوم الثلاثاء الماضي.

ويتضمن مشروع "السيل الشمالي 2" بناء خط أنابيب غاز بسعة 55 مليار متر مكعب سنويا من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا. ويواجه المشروع معارضة نشطة من قبل الولايات المتحدة، التي تروج لغازها الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي، كما تعارضه أوكرانيا، التي تخشى فقدان عبور الغاز الروسي عبر أراضيها.