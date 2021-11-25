قتلها واغتصبها.. تفاصيل مقتل الطفلة رضوى على يد سائق توتوك بالبحيرة

اعترف المتهم بقتل وهتك عرض الطفلة "رضوى" بقرية كفر سلامون التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، بارتكاب الواقعة، وأكد أمام النيابة العامة أثناء التحقيق معه، اليوم الخميس، أنه قام باستدراجها من أمام منزلها إلى منزله بزعم مساعدته.

وأضاف المتهم في التحقيقات، أن المجني عليها ذهبت معه إلى المنزل، وفور وصولهما إلى سطح المنزل حاول لمس أجزاء حساسة من جسدها إلا أنها رفضت أن يقترب منها وقاومته، وحاول معها مرة أخرى فرفضت وبدأت في الصراخ، وقام بكتم أنفاسها حتى لقيت مصرعها.

وأشار إلى أنه بعد قتلها اعتدى عليها جنسياً ثم وضعها داخل جوال، وتركها أعلى سطح المنزل وبدأ عمله على التوك التوك، وأثناء عودته إلى المنزل بعد نهاية اليوم رأى أسرة الضحية تبحث عنها في القرية وبدأ في البحث معهم، وبعد مرور ما يقرب من ٣ أيام على جريمته قام بإلقاء الجوال بجوار منزلها.

أمرت النيابة العامة بكوم حمادة بمحافظة البحيرة، حبس المتهم بقتل وهتك عرض طفلة بقرية كفر سلامون، 4 أيام على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد له فى الميعاد القانونى.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من كشف غموض العثور على جثة طفلة داخل شوال ملقاة خلف أحد المنازل قرية كفر سلامون التابعة لمركز كوم حمادة، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة أحد جيران المجني عليها، حيث قتلها ثم هتك عرضها ووضعها فى "شوال".

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كوم حمادة، يفيد بوصول بلاغ من والد الطفلة رضوى على محمد زايد، 9 سنوات، بتغيب ابنته عن المنزل.

وعلى الفور وجه مدير الأمن بتشكيل فريق من المباحث الجنائية بالمديرية، بتكثيف التحريات من ضباط المباحث، وتم كشف غموض اختفاء الطفلة وتبين أنه تم استدراجها من خلال جارها سائق توك توك إلى سطح منزله للاعتداء عليها، وأثناء محاولتها الهروب كتم أنفاسها حتى لقيت مصرعها ثم اعتدى عليها جنسياً ووضعها داخل شوال، وعلى الفور تم إلقاء القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.