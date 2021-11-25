النائبة غادة على: الاقتصاد المصرى أثبت قوته وثباته أمام الأزمات

خلال مشاركتها بمجلس الأعمال المصرى اليمنى:

شاركت النائبة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى الملتقى الأول لمجلس الأعمال اليمنى فى مصر، الذى عقد اليوم برعاية السفارة اليمنية بالقاهرة، قائلة: "إن السفير اليمنى قدم لنا مقترحا يعطى فوائد أكبر للمستثمرين العرب فى مصر، ونحن لن نتوانى فى خدمة المستثمرين، ويدا بيد نستطيع بناء المستقبل ونعتبر اليمنيين إخوة لنا وبالتأكيد الاستثمار فى مصر ينعكس على اليمن فالمصالح المشتركة أساس السياسة التنموية فى مصر".

جاء ذلك بمشاركة نائب محافظ السويس الدكتور عبدالله رمضان والدكتور محمد على مارم سفير اليمن بالقاهرة، ومحمد يوسف وكيل أول وزارة الاستثمار والدكتورة غادة على عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب والنائب طارق الخولى وعدد من المستثمرين اليمنيين والمصريين.

وأضافت غادة على، أن الاقتصاد المصرى أثبت قوته وثباته أمام الأزمات، رغم تأثر العديد من الدول بتداعيات جائحة كورونا وانخفض معدل الفقر خلال عام 2020 فى مصر، وزادت فرص التصدير وأصبحت مصر أرضا خصبة للاستثمار فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى جعلنا نفكر خارج الصندوق والسعى لتذليل العقبات على رأس أولويات الدولة المصرية.

وأشارت غادة على إلى أن هناك فرص واعدة للاستثمار فى كافة القطاعات، ولدينا مناطق خصبة للاستثمار مثل الواحات البحرية ومحال السياحة العلاجية واقتصاد التمور، لافتة إلى أن مجلس النواب بصدد مناقشة تعديلات على قانون مشاركة القطاع الخاص فى البنية الأساسية والمشروعات القومية وهذا لصالح الاستثمار فى الأراضي المصرية ؛ هذا واقع الجمهورية الجديدة.

وكان إستقبل السيد مزيد بن محمد الهويشان، القنصل العام للمملكة العربية السعودية بمحافظة الإسكندرية، النائب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، اليوم الأربعاء بمقر القنصلية.

وذلك في إطار التعاون المتبادل بين البلدين، وتم خلال اللقاء تبادل الترحيبات والأحاديث الودية، وإستعراض العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي.

وقام النائب محمد إسماعيل خلال اللقاء بشرح كيف تأسست التنسيقية، كما بين النجاحات التي حققتها التنسيقية خلال الثلات سنوات منذ تأسيسها، وكذلك دورها فى تقديم كوادر مؤهلة للدولة المصرية سواء على المستوى التنفيذي أو في المجالس النيابية بغرفتيها.