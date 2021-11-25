الخميس 25 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«ديلي ميل»: كوريا الشمالية تمنع ارتداء المعاطف الجلدية لتبقي لزعيمها فقط

كيم جونج أون
كيم جونج أون

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن كوريا الشمالية، أصدر  قراراً مثيرا يفيد بمنع  ارتداء المعاطف الجلدية، لتبقى حكرا على الزعيم كيم جونج أون.

وقالت الصحيفة إن "كيم" ارتدى معطفا جلديا وظهر به للعموم لأول مرة قبل نحو سنتين، ليصبح شائعا بين النخبة في كوريا الشمالية، الذين كانوا حريصين على تقليد "موضة الزعيم" وإظهار ولائه له، وذلك جاء ذلك بعد انتشار المعاطف الجلدية "المقلدة" بين عموم المواطنين، مما جعل السلطات الكورية الشمالية تتدخل.

وقال مصدر للصحيفة "تقول الشرطة إن ارتداء الملابس المقلدة وغير الأصلية يعتبر موضة غير جيدة لمنافسة السلطة العليا، مضيفا لقد أصدروا تعليمات للمواطنين بعدم ارتداء المعاطف الجلدية، الحزب وحده من له السلطة لتحديد من يمكنه ارتدائها".

وظهر كيم جونج أون لأول مرة مرتديا معطفا جلديا في ديسمبر 2019، وشوهدت حينها أيضا شقيقة كيم، يو جونج، وبعض النساء البارزات بالمعاطف الجلدية.

البريطانية ديلي ميل كيم جونج أون الزعيم كيم المعاطف الجلدية

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