البورصة تسترد 7.7 مليار جنيه من خسائرها بختام تعاملات الأسبوع

أنهت مؤشرات البورصة، تعاملات اليوم الخميس – آخر تعاملات الأسبوع، على صعود جماعي، بدعم من استمرار عمليات الشراء القوية من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العربية والأفراد العرب على أسهم منتقاه بالسوق.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، نحو 7.7 مليار جنيه، ليغلق عند مستموى 721.7 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس30" بنسبة 69. 5%، بما يعادل 78 نقطة، ليغلق عند مستوى 11431 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوي "إيجي إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 2.15%، بما يعادل 51 نقطة، ليغلق عند مستوى 2082 نقطة.

وارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا "إيج إكس100 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 2.28 %، بما يعادل 68 نقطة، لينهى تعاملاته عند مستوى 3059.09 نقطة، وسط تداولات متسوطة بلغت قيمتها نحو 1.07 مليار جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 451.6 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 46.6 ألف صفقة شراء وبيع.

وأرجع محللون بالسوق، الارتفاعات إلى عدة عوامل، أبرزها اللقاء الهام الذى عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أمس، مع رئيسي البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، حيث أكد رئيس الحكومة على أهمية دعم سوق المال، الأمر الذي عكس وجهة نظر الدولة في اهتمامها بالبورصة.

ولفت إلى الأنباء الإيجابية المتعلقة ببعض الشركات المقيدة والكبرى بالسوق، مثل قرب تنفيذ صفقة شراء حصة حاكة من شركة سوديك لصالح تحالف إماراتي، بالإضافة إلى اعتماد المجموعة المالية هيرميس القابضة كبنك شامل، وهو ما سينعكس بالتبعية على أداء القطاع المصرفي بشكل خاصة والبورصة المصرية بشكل عام.