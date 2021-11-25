رئيس «القابضة للتشييد»: 11 مليار جنيه حجم أعمال الشركات التابعة في «حياة كريمة»

كشف المهندس هشام أبو العطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير -إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن حجم الأعمال التي حصلت عليها شركات المقاولات التابعة للقابضة التشييد والتعمير.

وقال رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الشركات حصلت على أعمال بقيمة 11 مليار جنيه، ضمن مشروعات مبادرة “حياة كريمة” لتطوير القرى، مشيرًا إلى أن زيادة حجم المشروعات التي تنفذها الشركات شئ جيد للغاية، وأن جارٍ العمل للالتزام بتسليم المشروعات في موعدها.

ولفت إلى تنفيذ خطة لدمج الشركات أثمرت عن وجود 6 كيانات فقط في شركات المقاولات، موضحًا أن الهدف من الدمج هو التكامل وليس التنافس.

وأشار إلى أن هناك تحديات ضخمة كانت موجودة في شركات المقاولات التابعة، ما جعل الشركة القابضة في الوقت الحالي تعمل على تنفيذ خطة سريعة لإنقاذ الشركات، مما تعرضت له خلال العهود السابقة، خاصة أن هذه الشركات لها مكانة واسم كبير في السوق.