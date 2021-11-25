الخميس 25 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جمال عوض: تيسيرات غير مسبوقة بقانون التأمين لفئة العمالة غير المنتظمة

جمال عوض
جمال عوض

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، إن قانون التأمينات والمعاشات الجديد يقدم تيسيرات غير مسبوقة بقانون التأمين الاجتماعي لفئة العمالة غير المنتظمة، حيث ينص على أن العامل غير المنتظم يقوم بدفع حصته فقط، على أن تتحمل الدولة حصة صاحب العمل، معطيًا مثالًا على ذلك: "اللي بيتم التأمين عليه يدفع 9% اشتراك تأميني، وأجره الحد الأدني للأجر الاشتراك 1200 جنيه شهرياً هيدفع 108 جنيهات، وتساهم الخزانة العامة للدولة بمبلغ 144 جنيها، بما يعادل حصة صاحب العمل، وفي مقابل ذلك سيتم تأمينه ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، ويستحق معاشًا عند توافر شرط من شروط استحقاق المعاش بحد أدنى 900 جنيه، وهذا الحد الأدنى ليس ثابتًا بل يزيد بصورة سنوية.

وفي سياق متصل، أشار رئيس الهيئة إلى انه تيسيراً على جميع أصحاب الأعمال تم إطلاق خدمة تسجيل استمارة "1 ،2 ،6 " عبر موقع الهيئة www.nosi.gov.eg  وكذلك تم إتاحة 15 خدمة إستعلام عبر بوابة مصر الرقمية منها الاستعلام عن الرقم التأميني، الإستعلام عن آخر مدة تأمينية، الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي، الاستعلام عن الأجور الخاصة بكل مدة في التأمين الاجتماعي، الاستعلام عن الاستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه، الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش، الاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف، الاستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد، الاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف، الإستعلام عن رصيد المؤمن عليه للعاملين بالخارج، الاستعلام عن سداد العاملين بالخارج، الاستعلام عن بيانات "مركبة أو أكثر " للمالك، الإستعلام عن رصيد حساب "مركبة أو أكثر" للمالك، الاستعلام عن بيانات رخصة مركبة، والاستعلام عن رصيد حساب سيارة.

وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه لا بدّ من حصول الشخص المؤمن عليه على رقم تأميني، حيث يعتبر نواة رئيسية لنظام المعلومات، ليتم تخصيص رقم للفرد محور نظام التأمين الاجتماعي بطريقة تسلسلية وإنشاء سجل يشمل إلى جانب بيانات الرقم التأمينى بيانات الاسم ثلاثيا، واسم الأم، ومحافظة الميلاد، ومركز الميلاد.

الشيخوخة التأمينات قطاعات العاملين بالخارج قانون التأمينات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2021

بلاغ للنائب العام ضد الفنانة مها أحمد بسبب «حوار ميجو»

مشارك في كورال الفيلهارموني بافتتاح طريق الكباش: نُكمل مسيرة الفراعنة

خطة «الصحة» لتأمين فعاليات «افتتاح طريق الكباش»

وزراء «غاز شرق المتوسط» يقرون برنامج عمل المنتدى خلال 2022

الرئيس السيسى يوجّه بضم قرى مركز أسوان لـ«حياة كريمة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الفقر عدو تاء التأنيث

محمود الشربيني

أخطأ نجيب.. وأصاب نجيب! (2-2)

د. بهي الدين مرسي

المسكوت عنه فى الطب

خالد عكاشة

إثيوبيا.. التحولات الدراماتيكية على أسوار العاصمة

د.محمد شادي

الحساب جارى.. والدفع بدأ

ماجد حبته

الحكومة الألمانية الجديدة

وجيه أمين عبدالعزيز

واقعة مؤلمة .. وخطر يهدد أبناءنا!

مؤمن المحمدي

وحش الدورى

صور

الرئيس السيسى فى أسوان

بحضور سياسيين وإعلاميين.. عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

عزاء سهير البابلى بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

مدير المسجد الأقصى يحذر من خطورة إدراجه ضمن برنامج الرحلات المدرسية الإسرائيلية

فى القاهرة.. وزيرة الطاقة الإسرائيلية تحضر منتدى غاز شرق المتوسط

الاحتلال يصادق على مخطط استيطاني جديد ضخم شمال القدس