جمال عوض: تيسيرات غير مسبوقة بقانون التأمين لفئة العمالة غير المنتظمة

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، إن قانون التأمينات والمعاشات الجديد يقدم تيسيرات غير مسبوقة بقانون التأمين الاجتماعي لفئة العمالة غير المنتظمة، حيث ينص على أن العامل غير المنتظم يقوم بدفع حصته فقط، على أن تتحمل الدولة حصة صاحب العمل، معطيًا مثالًا على ذلك: "اللي بيتم التأمين عليه يدفع 9% اشتراك تأميني، وأجره الحد الأدني للأجر الاشتراك 1200 جنيه شهرياً هيدفع 108 جنيهات، وتساهم الخزانة العامة للدولة بمبلغ 144 جنيها، بما يعادل حصة صاحب العمل، وفي مقابل ذلك سيتم تأمينه ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، ويستحق معاشًا عند توافر شرط من شروط استحقاق المعاش بحد أدنى 900 جنيه، وهذا الحد الأدنى ليس ثابتًا بل يزيد بصورة سنوية.

وفي سياق متصل، أشار رئيس الهيئة إلى انه تيسيراً على جميع أصحاب الأعمال تم إطلاق خدمة تسجيل استمارة "1 ،2 ،6 " عبر موقع الهيئة www.nosi.gov.eg وكذلك تم إتاحة 15 خدمة إستعلام عبر بوابة مصر الرقمية منها الاستعلام عن الرقم التأميني، الإستعلام عن آخر مدة تأمينية، الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي، الاستعلام عن الأجور الخاصة بكل مدة في التأمين الاجتماعي، الاستعلام عن الاستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه، الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش، الاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف، الاستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد، الاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف، الإستعلام عن رصيد المؤمن عليه للعاملين بالخارج، الاستعلام عن سداد العاملين بالخارج، الاستعلام عن بيانات "مركبة أو أكثر " للمالك، الإستعلام عن رصيد حساب "مركبة أو أكثر" للمالك، الاستعلام عن بيانات رخصة مركبة، والاستعلام عن رصيد حساب سيارة.

وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه لا بدّ من حصول الشخص المؤمن عليه على رقم تأميني، حيث يعتبر نواة رئيسية لنظام المعلومات، ليتم تخصيص رقم للفرد محور نظام التأمين الاجتماعي بطريقة تسلسلية وإنشاء سجل يشمل إلى جانب بيانات الرقم التأمينى بيانات الاسم ثلاثيا، واسم الأم، ومحافظة الميلاد، ومركز الميلاد.