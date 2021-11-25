الخميس 25 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تموين المنيا: تحرير 34 محضرا لمخابز بلدية

محمود يوسف
محمود يوسف

كشف الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنيا أنه تم تنظيم حملة تموينية مكبرة ، قامت بالمرور على المخابز البلدية المدعمة والأسواق ومحطات المواد البترولية.

 وأسفرت الحملة عن تحرير 34 محضرا متنوعا بينهم 33 محضر فى مجال المخابز عبارة عن 11 محضر خبز ناقص الوزن، ومحضر خبز غير مطابق للمواصفات و4 محاضر تبديد فى الحصة اليومية و5 محاضر عدم نظافة أدوات العجين و10 محاضر عدم وجود لوحة اعلان ومحضربن توقف عن الإنتاج.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم ضبط أحد الأشخاص يقوم بإدارة مخزن بدون ترخيص لتصنيع المخللات، بمختلف أنواعها وتم التحفظ على المضبوطات التى  بإجمالي 8 طن و 250 كجم تقريبا عبارة عن 15 برميل مخلل شطة  100 كجم ، 15 برميل مخلل ليمون  150كجم 15 برميل مخلل زيتون  150 كجم 15 برميل مخلل جزر  150 كجم ، 26 شيكارة ملح طعام 50 كجم بإجمالي واحد طن و300 كجم ملح طعام.

ولفت وكيل الوزارة إلى أنه تم تحرير المحاضر والعرض على النيابة العامة، مؤكدا استمرار المرور الدوري المكثف علي المخابز الاسواق ومحطات المواد البترولية ومصانع تعبئة الغازفى جميع مراكز المحافظة.

وزارة التموين وزير التموين والتجارة الداخلية النيابة العامة السلع التموينية وكيل وزارة التموين المواد البترولية علي المصيلحي التموين والتجارة الداخلية شركتي الجملة العامة والمصرية الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لدكتور علي المصيلحي العرض على النيابة العامة الدكتور علي المصيلحي نسب صرف السلع التموينية جميع مراكز المحافظة وزير التموين والتجارة مراكز المحافظة معاون وزير التموين دكتور محمود يوسف الدكتور محمود يوسف الشهر الجاري محضر متنوع مخزن بدون ترخيص غير مطابق للمواصفات

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وائل لطفي

الرجل الأصفر

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