تموين المنيا: تحرير 34 محضرا لمخابز بلدية

كشف الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنيا أنه تم تنظيم حملة تموينية مكبرة ، قامت بالمرور على المخابز البلدية المدعمة والأسواق ومحطات المواد البترولية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 34 محضرا متنوعا بينهم 33 محضر فى مجال المخابز عبارة عن 11 محضر خبز ناقص الوزن، ومحضر خبز غير مطابق للمواصفات و4 محاضر تبديد فى الحصة اليومية و5 محاضر عدم نظافة أدوات العجين و10 محاضر عدم وجود لوحة اعلان ومحضربن توقف عن الإنتاج.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم ضبط أحد الأشخاص يقوم بإدارة مخزن بدون ترخيص لتصنيع المخللات، بمختلف أنواعها وتم التحفظ على المضبوطات التى بإجمالي 8 طن و 250 كجم تقريبا عبارة عن 15 برميل مخلل شطة 100 كجم ، 15 برميل مخلل ليمون 150كجم 15 برميل مخلل زيتون 150 كجم 15 برميل مخلل جزر 150 كجم ، 26 شيكارة ملح طعام 50 كجم بإجمالي واحد طن و300 كجم ملح طعام.

ولفت وكيل الوزارة إلى أنه تم تحرير المحاضر والعرض على النيابة العامة، مؤكدا استمرار المرور الدوري المكثف علي المخابز الاسواق ومحطات المواد البترولية ومصانع تعبئة الغازفى جميع مراكز المحافظة.