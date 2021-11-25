الخميس 25 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تموين الغربية: التحفظ على 420 قطعة حلوى مجهولة المصدر

حملة تموينية
حملة تموينية

كشف المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية عن تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق و المخابز البلدية وجميع الأنشطة التجارية وعلية تم تشكيل حملة تموينية من ادارة تموين كفر الزيات تحت إشراف مدير الإدارة وذلك للمرور المفاجئ على الأنشطة التجارية بدائرة مركز كفر الزيات. 

وأسفرت الحملة عن ضبط المسؤول عن أحد محلات الحلوى الشهيرة بمدينة كفر الزيات لحيازته بغرض البيع عدد 420 قطعة حلوى شيكولاتة مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، وكذا مزاولة النشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة وتم ضبط هذه الحلوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبالنسبة للمخابز البلدية المدعمة تم ضبط عدد ٢٢ اثنان وعشرون شيكارة دقيق بلدي مدعم تم التصرف فيهم وبيعهم في السوق السوداء وبيانهم كالآتي (تم تحرير مخالفة تصرف في عدد ١٢ شيكارة لمخبز  بلدي بناحية أبيار. تم تحرير مخالفة تصرف في عدد خمسة شيكارة لمخبز بلدي بناحية قرية دلبشان. تم تحرير مخالفة تصرف في عدد ٥ شيكارة لمخبز بلدي مدينة كفر الزيات) وكذا تم تحرير عدد ٢ اثنان مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار عجز (12_8)جرام لمخابز بلدية بناحية دلبشان وكفر يعقوب.. وجاري فحص شكاوي المواطنين على مدار اليوم.

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