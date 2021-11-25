الخميس 25 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

القنصل السعودي بالإسكندرية يستقبل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب

نائب التنسيقية مع
نائب التنسيقية مع قنصل المملكة السعودية فى الإسكندرية

استقبل مزيد بن محمد الهويشان، القنصل العام للمملكة العربية السعودية بمحافظة الإسكندرية، النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأربعاء بمقر القنصلية.

وذلك في إطار التعاون المتبادل بين البلدين، وتم خلال اللقاء تبادل الترحيبات  والأحاديث الودية، واستعراض العلاقات المتميزة التي تربط  البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي.

وقام النائب  محمد إسماعيل خلال اللقاء بشرح كيف تأسست التنسيقية، كما بين النجاحات التي حققتها التنسيقية خلال الثلاث سنوات منذ تأسيسها، وكذلك دورها فى تقديم كوادر مؤهلة للدولة المصرية سواء على المستوى التنفيذي أو في المجالس النيابية بغرفتيها.

مزيد بن محمد الهويشان القنصل العام للمملكة العربية السعودية محافظة الاسكندرية النائب محمد إسماعيل تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين المجالس النيابية

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