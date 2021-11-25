القنصل السعودي بالإسكندرية يستقبل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب

استقبل مزيد بن محمد الهويشان، القنصل العام للمملكة العربية السعودية بمحافظة الإسكندرية، النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأربعاء بمقر القنصلية.

وذلك في إطار التعاون المتبادل بين البلدين، وتم خلال اللقاء تبادل الترحيبات والأحاديث الودية، واستعراض العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي.

وقام النائب محمد إسماعيل خلال اللقاء بشرح كيف تأسست التنسيقية، كما بين النجاحات التي حققتها التنسيقية خلال الثلاث سنوات منذ تأسيسها، وكذلك دورها فى تقديم كوادر مؤهلة للدولة المصرية سواء على المستوى التنفيذي أو في المجالس النيابية بغرفتيها.