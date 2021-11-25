مشارك في كورال الفيلهارموني بافتتاح طريق الكباش: نُكمل مسيرة الفراعنة

قال كيرلس جميل ضمن المشاركين في كورال الفيلهارموني بقيادة ريمون ملاك بافتتاح طريق الكباش الذى ينطلق فى الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الخميس، إنه فخور بالمشاركة فى هذا الحدث الذي يتابعه العالم.

وأضاف فى تصريح خاص للدستور: تم عمل بروفات للعرض وأخذنا وقتا كبيرا، نحن ترس فى عمل كبير، مشيرًا أن حفظ اللغة الفرعونية والغناء بها أخذ من الفريق مجهود كبير جدًا.

وأكد كبرلس أن ريمون ملاك مدير الكورال بذل مجهود كبير جدا مع الفرقة.

وإستكمل: فكرة الالتزام بالتوحيد فى الحفظ والنوت الموسيقية لم تكن سهلة، أكد أن كواليس البروفات فى الاقصر كان لها طابع خاص تميز بالسعادة والطابع الفرعونى، مؤكدًا أن أهل الاقصر يتميزون بالروح الجميلة .

وحول الحدث المنتظر يقول:«شايف الحدث تكملة لموكب المومياوات وسلسة كبيرة فى المستوى والرقي للحضارة المصرية.. ونستكمل مشوار الفراعنة».

وينطلق حفل طريق الكباش مساءا اليوم الخميس حيث يجرى إنارة البر الغربي ومعبد حتشبسوت وتمثالي ممنون، لتنطلق أضواء الليزر، وتعانق السماء، ومن النيل ستتحرك 3 ذهبيات عائمة صممت على الطراز الفرعوني، وترمز لثالوث المعبودات الفرعونية آمون وموت وخنسو.

وستنطلق مراكب شراعية ملونة بألوان هوية الأقصر البصرية، بالاضافة إلى انطلاق عدد من المناطيد في سماء الأقصر احتفالًا بالافتتاح.

تبدأ الاحتفالية الرسمية بخروج ثلاث محفات ترمز للثالوث المقدس، يحملها شباب بملابس فرعونية ويتقدمهم حاملو البيارق، ليخرجوا من قدس الأقداس عبر الصرح الأول للمعبد، وصولًا لتماثيل أبو الهول، إذ بداية طريق الكباش.

ومع بداية الموكب تعزف الأوركسترا الفيلهارموني بقيادة المايسترو نادر عباسي، التي ستعزف الموسيقى الفرعونية، ثم أنشودة آمون، والتي يعاد إحياؤها بنفس الكلمات الفرعونية،ويشارك محمد حماقي بأغنية ترحيبية للزوار، تذاع بالتزامن مع فقرة راقصة من سوق سافوي.