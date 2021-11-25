الخميس 25 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

معهد اقتصادي ألماني: تباطؤ سوق العمل في ألمانيا خلال الأشهر القادمة

ألمانيا
ألمانيا

أعلن المعهد الألماني لأبحاث سوق العمل والتوظيف، أن تراجع معدل البطالة خلال الأشهر القادمة، سيسير على نحو أبطأ قليلًا مما كان عليه خلال الصيف.

جاء ذلك في مؤشر سوق العمل الخاص بالمعهد الذي تم نشره اليوم الخميس، ويستند المؤشر إلى استطلاع شمل جميع وكالات العمل في ألمانيا، وتم سؤالها في الاستطلاع عن توقعاتها بشأن الأشهر الثلاثة القادمة.

وقال رئيس قسم أبحاث التوقعات وتحليلات الاقتصاد الكلي بالمعهد، إنتسو فيبر: "وفقًا لتقدير وكالات العمل سوف يهدأ الاتجاه التصاعدي في سوق العمل نوعًا ما".

ولكن خبراء سوق العمل يتوقعون حاليًا تراجعًا كبيرًا خلال الموجة الرابعة لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلن المكتب الاتحادي للإحصاء اليوم الخميس، نمو الاقتصاد الألماني خلال الربع الثالث من العام الجاري على نحو أضعف قليلًا مما كان متوقعًا.

وأوضح المكتب اليوم أن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 1.7% خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر الماضيين، مقارنة بما كان عليه في الربع ذاته من العام الماضي. 

ويذكر أن تقديرًا أوليًا للمكتب كان يُفترض حدوث نمو بنسبة 1.8%.

ومقارنة بالربع الأخير من عام 2019، أي قبل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، فقد تراجع النمو الاقتصادي بنسبة 1.1%، بحسب المكتب.

يُشار إلى أنه تم تحفيز الاقتصاد الألماني، الاقتصاد الأكبر بأوروبا، من خلال الاستهلاك الخاص الذي زاد بقوة بنسبة 6.2%، ولكن اختناقات سلاسل التوريد خلفت أثارًا كبيرة، حيث تراجع التصدير واستثمارات الشركات مقارنة بالربع السابق.

ويتوقع خبراء اقتصاد أن يفقد الاقتصاد الألماني كثيرًا من معدل نموه خلال الفترة القادمة بسبب اختناقات سلاسل التوريد ووضع تفشي فيروس كورونا، ويتوقعون ألا يشهد نموًا في الربع الأخير من هذا العام.

المعهد الألماني التوظيف البطالة سوق العمل الاقتصاد الموجة الرابعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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