الخميس 25 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إنقضاء الدعوى لمتهم والسجن المؤبد لـ3 متهمين في خلية مفرقعات المطرية

محكمة
محكمة

قضت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بحكمها على 4 متهمين بينهم صحفي لاتهامهم بإمداد الجماعة الإرهابية ومواد مفرقعة وذخائر وقذائف صاروخية وأر بي جي مع علمهم باستخدامها في أعمال إرهابية تخل بالأمن الوطني وتكدير السلم العام.

وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى لمتهم لوفاته، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد عما أسند إليهم، وألزمتهم بالمصروفات الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور علي عمارة ومحمود زيدان، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وتلا ممثل النيابة أمر الإحالة قائلًا: "تتهم النيابة العامة عادل عبدالمنعم، وعطية فرغلي، وعماد علي، وأحمد عطية فرغلي، بأنهم بتاريخ يناير 2014 بدائرة قسم المطرية أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها منع السلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الخاصة بالمواطنين، بأن أمدوا جماعات تدعو إلى تكفير الحاكم والخروج عليه والاعتداء على أفراد الشرطة والقوات المسلحة".

كان قد أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي 4 متهمين بينهم صحفي إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامهم بإمداد الجماعة الإرهابية ومواد مفرقعة وذخائر وقذائف صاروخية وأر بي جي مع علمهم باستخدامها في أعمال إرهابية تخل بالأمن الوطني وتكدير السلم العام.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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