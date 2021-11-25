الخميس 25 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» تعلن عن إطلاق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة «حياة كريمة»

قافلة طبية
قافلة طبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، يومي 25 و26 نوفمبر للكشف والعلاج مجانًا في عدد من التخصصات الطبية. 

وأوضحت وزارة الصحة والسكان في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن هذه التخصصات تشمل النساء والولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال و الباطنة - الأنف والأذن- العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية و خدمات الأشعة والتحاليل.

وأشارت إلى أن هذه القوافل سيتم إطلاقها في في محافظتي الوادي الجديد - الشرقية.

 

وزارة الصحة والسكان مبادرة الرئيس حياة كريمه القوافل الطبية

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وائل لطفي

الرجل الأصفر

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