مختارات من الأوبرا الكلاسيكية العالمية على مسرح الجمهورية.. الأحد

تقدم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى حفلًا فنيًا يتضمن مختارات من الأغاني الفردية والثنائية لأشهر الأوبرات الكلاسيكية العالمية بمصاحبة عازفة البيانو “مايا جفينيريا” ومن إخراج حازم طايل وذلك في الثامنة مساء الأحد المقبل الموافق 28 نوفمبر على خشبة مسرح الجمهورية.

ويتضمن برنامج الحفل أغاني لكل من لابوهيم- توسكا- مدام بترفلاي ل بوتشيني ، الخفاش الطائر لـ"شتراوس"، كارمن لـ"بيزيه"، ماكبث - الحفل التنكري - التروفاتورى لـ"فيردي"، زواج فيجارو - دون جيوفاني لـ"موتسارت" وغيرها، ويقوم بأدائها كل من إيمان مصطفي، رضا الوكيل، مني رفلة، مصطفي محمد، نسرين رشدي، عماد عادل، جيهان فايد، جولي فيظي، داليا فاروق، عمرو مدحت، عزت غانم، ليلي ابراهيم، اسامة علي، سلمي الجبالي، أسامة جمال.

جدير بالذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميًا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاؤها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.