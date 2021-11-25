الخميس 25 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قرار من النيابة فى قضية «طفلة البحيرة»

طفلة البحيرة
طفلة البحيرة

أمرت النيابة بكوم حمادة في البحيرة، بحبس المتهم بقتل وهتك عرض طفلة بقرية كفر سلامون، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، قد تمكنت من كشف غموض العثور على جثة طفلة داخل شوال ملقاة خلف أحد المنازل بقرية كفر سلامون التابعة لمركز كوم حمادة، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة أحد جيران المجني عليها، حيث قتلها ثم هتك عرضها ووضعها فى شوال.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كوم حمادة، بوصول بلاغ من والد الطفلة رضوى على محمد زايد 9 سنوات، بتغيب ابنته عن المنزل.

وعلى الفور وجه مدير الأمن بتشكيل فريق من المباحث الجنائية بالمديرية، وتمكن ضباط المباحث من كشف غموض اختفاء الطفلة، وتبين أنه تم استدراجها من خلال جارها سائق توك توك إلى سطح منزله للاعتداء عليها وأثناء محاولتها الهروب كتم أنفاسها حتى لقيت مصرعها ثم اعتدى عليها جنسيًا ووضعها داخل شوال، وإلقاء القبض على المتهم.

وتحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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