الخميس 25 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

عند أكثر من 24 ألفًا للدولار.. الليرة اللبنانية تبلغ قاعًا غير مسبوق

الليرة اللبنانية
الليرة اللبنانية

تراجعت العملة اللبنانية، إلى مستوى منخفض جديد مقابل الدولار اليوم الخميس، وسط حالة من الشلل بالحكومة مع تفاقم الانهيار المالي في البلاد.

وقال عدد من صرافي العملات في بيروت إن الليرة بلغت حوالي 24200 للدولار، متراجعة لما دون أدنى مستوى على الإطلاق عند حوالي 24 ألفا المسجل في يوليو .

وفقدت العملة الآن أكثر من 93 بالمئة من قيمتها منذ صيف 2019 عندما بدأت الانفصال عن سعر الصرف البالغ 1500 ليرة للدولار، الذي كانت مربوطة عنده منذ 1997.

ويئن لبنان تحت وطأة انهيار اقتصادي وصفه البنك الدولي بأنه أحد أسوأ حالات الكساد في التاريخ الحديث. 

وتعود الأزمة إلى حد كبير لعقود من الفساد وسوء الإدارة من النخب السياسية.

شكل لبنان حكومة جديدة في سبتمبر، برئاسة السياسي المخضرم نجيب ميقاتي من أهدافها التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي يُنظر إليه على أنه هام للإفراج عن مساعدات دولية لوقف الأزمة.

غير أن الحكومة لم تجتمع منذ أكثر من 40 يوما، وهو غياب بدأ بمسعى من حزب الله المدعوم من إيران وحلفاؤه لتنحية القاضي الذي يحقق في انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020 الذي أودى بحياة أكثر من 215 شخصًا، وتسبب في أضرار بمليارات الدولارات.

وشهد سعر صرف الدولار الأمريكي قفزة جديدة أمام الليرة اللبنانية في السوق غير الرسمية وعلى منصة صيرفة ليصل إلى مستويات غير مسبوقة، متجاوزًا حاجز الـ 24 ألف ليرة لكل دولار لأول مرة في تاريخ العملة اللبنانية.
وسجل متوسط سعر الصرف، على منصة "صيرفة" التابعة لمصرف لبنان المركزي 19700 ليرة لكل دولار في أعلى مستوى له على المنصة الرسمية.
يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار تعطيل جلسات مجلس الوزراء للأسبوع السادس على التوالي بسبب الخلافات بين الفرقاء السياسيين المشاركين في تشكيل الحكومة حول مسار التحقيقات في انفجار ميناء البحري.

العملة اللبنانية الدولار الحكومة بيروت الليرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2021

الرئيس السيسى يستمع إلى شرح حول جهود «حياة كريمة» فى أسوان

بلاغ للنائب العام ضد الفنانة مها أحمد بسبب «حوار ميجو»

«عودة الصيف».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

أبرزهم «حماقي» و«الفشني».. تعرف على مطربي حفل افتتاح طريق الكباش

المتهم بهتك عرض طفلة وقتلها يمثل جريمته أمام نيابة كوم حمادة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الفقر عدو تاء التأنيث

محمود الشربيني

أخطأ نجيب.. وأصاب نجيب! (2-2)

د. بهي الدين مرسي

المسكوت عنه فى الطب

خالد عكاشة

إثيوبيا.. التحولات الدراماتيكية على أسوار العاصمة

د.محمد شادي

الحساب جارى.. والدفع بدأ

ماجد حبته

الحكومة الألمانية الجديدة

وجيه أمين عبدالعزيز

واقعة مؤلمة .. وخطر يهدد أبناءنا!

مؤمن المحمدي

وحش الدورى

صور

الرئيس السيسى فى أسوان

بحضور سياسيين وإعلاميين.. عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

عزاء سهير البابلى بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

فى القاهرة.. وزيرة الطاقة الإسرائيلية تحضر منتدى غاز شرق المتوسط

الاحتلال يصادق على مخطط استيطاني جديد ضخم شمال القدس

«المالكي» يدين الابتزاز الإسرائيلي لقرار وسم منتجات المستوطنات