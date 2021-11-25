الخميس 25 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكويت تؤكد تمسكها بإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط

الأسلحة النووية
الأسلحة النووية

أكدت الكويت، تمسكها بإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، مما سيساهم ذلك في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير منصور العتيبي- في بيان الكويت الذي ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أثناء مناقشة تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية، اليوم الخميس، إن بلاده تحرص على المشاركة السنوية في مناقشات تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية من منطلق إيمانها بأهمية الدور الريادي والمحوري، الذي تؤديه الوكالة في تعزيز وتسخير الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
وأضاف "العتيبي"، أنه مع مرور 57 عاما على انضمام الكويت إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية تواصل تعاونها الوثيق مع الإدارات المختلفة في الوكالة، بهدف الاستفادة من برامج الوكالة وبناء مؤسساتها وقدراتها الوطنية المطلوبة؛ لتنفيذ مشاريع حيوية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية".
وأعرب عن استعداد بلاده لدعم جميع المبادرات والبرامج، التي من شأنها أن تساهم في تحسين مستوى المعيشة والصحة، والتي تأتي من بينها مبادرة (زودياك)، حيث قدمت خلال العام الماضي مساهمة بقيمة 300 ألف دولار إيمانا منها بأهمية المبادرة التي تهدف لتعزيز نظام التأهب العالمي لمواجهة الجوائح التي قد تظهر مستقبلا.
ولفت مندوب الكويت، إلى أن من حق جميع الدول بإنتاج وتطوير واستخدام الطاقة الذرية للاغراض السلمية في إطار ما نصت عليه معاهدة عدم الانتشار، محذرا من أن خطر انتشار الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل بات يشكل تحديا للسلم والأمن الدوليين.
وأوضح أن وفد الكويت يتابع التقارير الدورية الصادرة من مدير عام الوكالة بشأن حالة تنفيذ قرار مجلس الأمن (2231) المعني ببرنامج إيران النووي، معربا عن تطلعه إلى مصادقة إيران على البروتوكول الإضافي وتنفيذه؛ ليتسنى للوكالة أن تكون في وضع يمكنها من تقديم تأكيدات ذات مصداقية بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في إيران، ويضمن استمرار وضعيتها كدولة غير حائزة على السلاح النووي.

الكويت الامم المتحدة الشرق الأوسط الأسلحة النووية في الشرق الأوسط الاسلحة النووية وكالة الطاقة الذرية

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الرجل الأصفر

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