ضبط مستريح جديد بسوهاج استولى على 2,350 مليون جنيه من المواطنين

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لاستيلائه على 2,350 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقاري والتوريدات العمومية نظير أرباح، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة وتكثيفاً لجهود كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة من (6 مواطنين بمحافظة سوهاج) لتضررهم من قيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الإستثمار العقارى والتوريدات العمومية مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون.

أسفرت جهود فرق البحث بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج) بممارسة نشاطًا إحتياليًا من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقاري والتوريد العمومية مقابل أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون مما مكنه من الإستيلاء على مبلغ (2,350) مليون جنيه من الشاكين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها واستيلائه على كامل المبالغ المالية المشار إليها.

كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.