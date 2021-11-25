الخميس 25 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزير المالية السعودي: المملكة تجهز 160 صفقة خصخصة جديدة

وزير المالية السعودي
وزير المالية السعودي محمد الجدعان

أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الخميس، أن المملكة تعكف على إعداد 160 صفقة خصخصة، وتنوي الإعلان عن المزيد من هذه العمليات العام المقبل.
وأضاف وزير المالية السعودي، في ندوة الاستقرار المالي المنعقدة في الرياض اليوم، أن خطط خصخصة مؤسسات في قطاعي التعليم واللوجيستيات ماضية في طريقها.

وقال إن الحكومة السعودية مستمرة في تبني سياسات للتعامل مع جائحة فيروس كورونا، بإجراءات واقعية وشفافة ومسئولة.

ولفت إلى أن هذه الإجراءات وضعت المملكة السعودية في مسار التعافي والاستقرار.

وأشار الوزير إلى إطلاق الحكومة مجموعة من الإصلاحات المالية التي تهدف إلى تغيير شامل وكلي للاقتصاد لإحداث نقلة تنموية كبرى.
وتابع محمد الجدعان:"يشهد اقتصاد المملكة تعافيا تدريجيا منذ منتصف العام الماضي، وبشكل أقوى في العام الحالي، وهو ما اتضح من معدلات النمو الإيجابية في القطاع غير النفطي الحقيقي الذي سجل 8.4% في الربع الثاني بدعم القطاع الخاص الذي سجل نموا بمعدل 11.1 % ".
و ذكر الجدعان أن التقديرات الأولية للربع الثالث من العام الحالي أشارت إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمعدل 6.2 %، مؤكدا أن ذلك انعكس على نتائج مبشرة لأداء المالية العامة.
وكشف أن الحكومة تعمل على برنامج الاستدامة المالية لتقليل التأثر بالعوامل الخارجية بما في ذلك تقلبات أسواق النفط عن طريق تبني قواعد مالية تحقق الاستدامة المالية.

وفي وقت سابق من العام الجاري علقت المملكة خصخصة محطة رأس الخير لتحلية المياه وتوليد الكهرباء، وهي واحدة من عدد من الأصول المملوكة للدولة التي استهدفت الحكومة بيعها لتقليل الضغط على إنفاق رأس المال وتنويع الإيرادات دون الاعتماد على النفط.

وزير المالية السعودي المملكة السعودية الحكومة السعودية كورونا

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الرجل الأصفر

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