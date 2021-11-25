الخميس 25 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

من قلب الحدث.. تفاصيل تغطية قنوات «المتحدة» لافتتاح طريق الكباش

المتحدة للخدمات الإعلامية
المتحدة للخدمات الإعلامية

تستعد قنوات «المتحدة» للخدمات الإعلامية، لتقديم تغطية مختلفة ومميزة من قلب الحدث، لافتتاح طريق الكباش - الأقدم بالعالم - بمحافظة الأقصر مساء اليوم.

وتأتي البداية مع قناة «Extra News» التي تقدم تغطية خاصة ومميزة من الساعة التاسعة صباح اليوم من محافظة الأقصر، والاستوديوهات الرئيسية، كما تقدم الإعلامية لما جبريل، تغطية خاصة للحدث العالمي على شاشة «Extra News» مساء اليوم، والذي يشهد الحفل الملكي بقيادة الموسيقار نادر عباسي. 

وفي تمام السادسة مساءً، تنطلق التغطية الخاصة المباشرة للإعلامية لميس الحديدي، من محافظة الأقصر عبر قناة «ON» وبرنامجها «كلمة أخيرة»، حيث ستقدم حلقة خاصة من الأقصر، قبل بدء الاحتفالية بساعة ونصف، والتي يحضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد كبير من الضيوف المهتمين بالآثار حول العالم وكذا السفراء. 

ويبدأ الإعلامي محمد مصطفى شردي، في تمام السادسة والنصف، بثًا مباشرًا عبر قناة «الحياة» وبرنامجه «الحياة اليوم» ليقدم تغطية خاصة للحفل المميز المقرر أن ينطلق في السابعة والنصف مساء اليوم، ويستضيف عدد من المتخصصين في الآثار والحضارة المصرية.

وتقيم قناة «dmc» ستوديو خاص في بث مباشر قبل الاحتفالية بوقت كبير، ويمتد حتى بعد الاحتفالية، وهو ما تقيمه قناة «cbc» أيضًا في مفاجأة للجمهور لاستكمال التغطية الإعلامية مع النقل التليفزيوني المميز اليوم.

ومن المقرر، أن يبدأ حفل افتتاح الكباش، بإنارة بانورامية تدريجية لمعبد الأقصر وطريق الكباش على طول 3 كيلومتر، وفي نفس اللحظة، يتم إنارة البر الغربي ومعبد حتشبسوت وتمثالي ممنون، لتنطلق أضواء الليزر إلى السماء وبعدها تتحرك 3 ذهبيات عائمة من النيل، وتنطلق البالونات الطائرة في السماء، وينطلق الحفل بفقراته المتنوعة والمميزة.

المتحدة قنوات المتحدة المتحدة للخدمات الإعلامية افتتاح طريق الكباش طريق الكباش الأقصر قناة Extra News لميس الحديدى

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الرجل الأصفر

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