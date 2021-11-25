الخميس 25 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بزعم توظيفها.. ضبط أحد الأشخاص بالغربية لاستيلائه على أموال المواطنين

متهم
متهم

نجحت الداخلية فى ضبط أحد الأشخاص بالغربية، لاستيلائه على أموال المواطنين، بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (عامل – مقيم بمركز شرطة السنطة بالغربية - وعدد (3) آخرين لتضررهم بقيام (أحد الأشخاص)  بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها فى مجال التجارة مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون.

أسفرت جهود التحريات بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال عن صحة الواقعة، وبالفحص تبين قيام (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية) بممارسة نشاطًا احتياليًا من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال التجارة مقابل أرباح بالمخالفة للقانون، مما مكنه من الاستيلاء على مبلغ (800 ألف جنيه) من الشاكين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التي وعد بتوزيعها واستيلائه على كامل المبالغ المالية المشار إليها دون رد، وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع (قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية) تم إستهداف المتهم المذكور، وضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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