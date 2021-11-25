ضبط 198 قطعة سلاح وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (198) قطعة سلاح ناري، و(283) قضية مخدرات، وتنفيذ (84095) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن ضبط (25) قطع سلاح ناري وأبيض وضبط (37) قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (47) متهمًا لعدد 21 منهم معلومات جنائية.

ووجهت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة حملة أمنية لاستهداف العناصر الإجرامية متجري ومحرزي الأسلحة والذخائر غير مرخصة بنطاق محافظتي (الشرقية – الدقهلية)، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديريتي أمن (الشرقية – الدقهلية) من تحقيق النتائج الإيجابية، حيث نجح أمن الشرقية في ضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير) لقيامه بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبو كبير، وبحوزته (فرد خرطوش – سلاح أبيض "مطواة" – كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالي – هاتف محمول)، وتمكنت مديرية أمن الدقهلية من ضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة) لقيامة بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة حال تواجده بدائرة مركز شرطة المنصورة، وبحوزته (4 فرد خرطوش – عدد من الطقات من ذات العيار – كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالي – هاتف محمول).

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة كفر سعد بدمياط) بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن دمياط، تم استهدافهما وأمكن ضبط أحدهما حال تواجده بدائرة مركز شرطة كفر سعد، وبحوزته (بندقية خرطوش – فرد خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار – مبلغ مالي – هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، كما أمكن ضبط (فرد خرطوش – كمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرام) بمسكن المتهم الآخر وعدم تواجده به.