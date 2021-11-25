رئيس «مياه أسيوط» يوجه بسرعة الانتهاء من الأعمال بالمحطات

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة “حياة كريمة” الرئاسية، وتحريك عجلة العمل لنهو تلك المشروعات طبقا لجدولها الزمني.



جاء ذلك برئاسة اللواء المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، حيث ناقشت الشركة مع المهندسين القائمين على الأعمال التنفيذية بالمبادرة الرئاسية من توسعات وإنشاء محطات مياه سطحية كبرى وعمل إحلال وتجديد للآبار الإرتوازى ومد وتدعيم شبكات مياه وخطوط صرف صحى، ومتابعة أعمال التوريدات طبقا للاحتياجات الفعلية لكل مركز من مراكز المحافظة.



وشدد أثناء الاجتماع على أهمية الالتزام بالجدول الزمني والانتهاء جميع الأعمال ما بين إحلال وتجديد 7 محطات مياه بتكلفة إجمالية 201 مليون جنيها، وعمل توسوعات بـ6 محطات مياه سطيحة كبري وإنشاء محطة جديدة بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيهاً، وإحلال وتجديد 27 بئرًا إرتوازيًا، و2 وحدة معالجة حديد ومنجنير بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيه، ضمن مبادرة تطوير قري الريف المصرى، فضلاً عن خطة الإحلال والتجديد السنوية، والمشروعات الإستثمارية الجارية.



أكد "درة" أثناء الاجتماع أن استغلال جميع الاعتمادات المادية من الجهات التمويلية المتنوعة أو الخطة المالية السنوية أو توجهات المبادرة الرئاسية تتربع على رأس اهتمامات الشركة، لما لذلك من مردود إيجابى يصب فى الصالح العام للمجتمع.

يذكر أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بالمحافظة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط".

ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.