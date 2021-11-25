ضبط كمية من الحشيش بحوزة عاطل قبل ترويجها في منطقة الشرابية

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في ضبط كمية من مخدرة الحشيش بحوزة أحد الأشخاص في الشرابية بقصد الاتجار، وحرر محضر بالواقعة.

واستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة، فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم) حال تواجده بالقرب من محل سكنه، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالي– هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.