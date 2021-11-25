الخميس 25 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ترشيدا للمياه.. تأهيل وتبطين 3336،87 كيلو متر من الترع المتعبة

تأهيل وتبطين الترع
تأهيل وتبطين الترع

تنفذ قطاعات وزارة الموارد المائية والري، على قدم وساق بجميع محافظات مصر، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي.


خطة استراتيجية تحسين منظومة المياه وتقليل الفاقد منها 
‏وانتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، اليوم الخميس، من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين  3336،87 كيلو متر من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه من المستهدف والذى يبلغ  14،90 ألف كيلو متر ، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة.

مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية

من جانبه قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة يهدف إلى تحسين نوعية المياه والتى تنعكس ايجابياً على جودة المحاصيل وبالتالى على صحة المواطنين.

كذلك أوضح المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري ل"الدستور"، أن المشروع يساهم فى مواجهة العديد من الازمات والحد من الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى فتح المجال أمام تصدير المنتجات الزراعية لدول العالم.

بالإضافة إلى ذلك أكد غانم، أن المشروع يستهدف تحسين الصورة العامة لشبكة الترع وعمل الصيانة اللازمة لها بأسلوب علمي مدروس يضمن استدامتها للأجيال المقبلة.

فى السياق ذاته، أوضح المتحدث الرسمى، إن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع يحقق التكامل المطلوب بين أجهزة الدولة المختلفة لإنجاز الأهداف المطلوبة وهى "الرى والزراعة والنقل".

في النهاية، يستهدف تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، توفير 5 مليارات متر مكعب من المياه، فى 20 محافظة وهى "أسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة والقاهرة والقليوبية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية والدقهلية والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والبحيرة والإسكندرية".

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الرجل الأصفر

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