جامعة أسيوط تناقش خطط التعامل الآمن مع المواد الخطرة والقابلة للاشتعال

ترأست الدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أعمال اجتماع لجنة المختبرات والأجهزة العلمية المنعقدة أعماله لهذا الشهر بكلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة دينا ممدوح عميد كلية تكنولوجيا صناعة السكر، والدكتور نوبي محمد حسن عميد كلية الهندسة، والدكتور أحمد محمد عبد المولي عميد كلية الصيدلة، والدكتور عادل محمد محمود عميد كلية الزراعة، والدكتور عبد الحميد أبو سحلي عميد كلية العلوم، والدكتورة أسماء عبد الناصر عميد معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية، والدكتورة إيمان مسعد عميد معهد جنوب مصر للأورام، والدكتورة هبة الله راشد وكيل كلية طب الأسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صلاح فتوح وكلية تكنولوجيا صناعة السكر لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق محمد أبو المجد وكيل كلية تكنولوجيا صناعة السكر لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد محمود شحاته المستشار البيئي لمستشفيات جامعة أسيوط والوادي الجديد.

وخلال الاجتماع أكدت الدكتورة مها غانم أن كلية تكنولوجيا صناعة السكر تمثل واحدة من الكليات الصناعية ذات الطابع الخاص والتي تقدم العديد من الخدمات التعليمية والبحثية المتميزة في مختلف المجالات التطبيقية المرتبطة بالأنشطة الصناعية مع التركيز على صناعة السكر والصناعات التكاملية المرتبطة بها , إلي جانب تفردها بالتعاون مع مختلف المؤسسات الصناعية الكبرى محليًا ودوليًا لتبادل الخبرات والمعارف في مجالات العلوم والتكنولوجيا وهو ما يسهم بدوره في إحداث تطور اجتماعي واقتصادي هائل له مردوده الإيجابي على قطاع الصعيد بأكمله.

كما ناقشت الدكتورة مها غانم مع أعضاء اللجنة خطط التعامل الآمن مع المواد الخطرة والقابلة للاشتعال تجنباً لحدوث أي مخاطر، وكذلك مناقشة أبرز الاحتياجات اللازمة لكافة المعامل والمختبرات على مستوى الجامعة تمهيدًا لاستيفائها بشكل كامل ومجمع وذلك بما يعود بالنفع على الجامعة في مواجهة تحديات سوق الإنتاج والمنافسة مع مختلف المراكز الإنتاجية والتصنيعية الخارجية، مهنئةً في ذلك كافة المعامل التي تمّ تكريمها خلال حفل يوم التميز المعملي، كما كشفت سيادتها عن الإعداد لمسابقة أخري في هذا المجال سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع