أندريه زكي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بافتتاح طريق الكباش العالمي

يشهد العالم اليوم احتفاليةَ افتتاح طريق الكباش من مدينة الأقصر جنوب مصر، أحد أهم المعالم السياحية وأكبر المتاحف المفتوحة على مستوى العالم، الذي يعكس قيمة حضارتنا المصرية العريقة.

ويهنئ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، بافتتاح طريق الكباش العالمي بمحافظة الأقصر أحد أهم المواقع الأثرية في مصر.

ويدعو رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر العالم أجمع لمتابعة هذا الحدث التاريخي العظيم، الذي يعكس إرادة وجهد الدولة المصرية، التي جعلت مصر تشرق بحضارتها على العالم من جديد.

هذا وكان قد استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، يوم الإثنين الماضي المطران سني إبراهيم عازر، أسقف الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة، والقس عماد حداد، رئيس مجمع وراعي كنيسة الراعي الصالح الإنجيلية اللوثرية بالأردن، بحضور الأستاذ ممتاز بشاي، نائب رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية، وعدد من قيادات الهيئة.

رحب الدكتور القس أندريه زكي رئيس الإنجيلية، بمطران الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة، مقدمًا عرضًا لنشاط الطائفة الإنجيلية خلال الفترة السابقة، من افتتاحات الكنائس الجديدة، وتقنين أوضاع الكنائس وتجديدها، ونشاط رسامة شيوخ وقسوس جدد في جميع أنحاء الجمهورية، كما استعرض قيادات الهيئة الإنجيلية أنشطة الهيئة بوحداتها المختلفة، ودورها في في المبادرات الرئاسية في مختلف محافظات الجمهورية.

كما أعرب المطران سني إبراهيم عن فائق الشكر للدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، على حفاوة الاستقبال الترحيب، مشيرًا إلى عمق المحبة والتقدير التي تتمتع بها الكنيسة الإنجيلية بمصر.

ومن جانبه أكد القس عماد حداد، راعي كنيسة الراعي الصالح الإنجيلية اللوثرية بالأردن، على قوة العلاقات التي تربط الشعب المصري والأردني.